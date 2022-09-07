Премьер-Лига отложила матч между "Брайтоном" и "Пэлас"
Премьер-Лига отложила запланированный на субботу, 17 сентября, матч между "Брайтоном" и "Кристал Пэлас".
Это решение Премьер-Лига объясняет "чрезвычайными обстоятельствами. Дело в том, что на матч приходится забастовка работников железной дороги.
Из-за невозможности добраться на "Амекс" другим общественным транспортом Премьер-Лига, два клуба и местная полиция сообща решили, что 17 сентября игру проводить не стоит.
Согласно слухам, под угрозой могут оказаться и некоторые другие матчи того уикенда, включая "Тоттенхэм" против Лестера", сообщает Football.London.
07.09.2022 21:00
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