Премьер-Лига отложила матч между "Брайтоном" и "Пэлас"

Премьер-Лига отложила запланированный на субботу, 17 сентября, матч между "Брайтоном" и "Кристал Пэлас".

Это решение Премьер-Лига объясняет "чрезвычайными обстоятельствами. Дело в том, что на матч приходится забастовка работников железной дороги.



Из-за невозможности добраться на "Амекс" другим общественным транспортом Премьер-Лига, два клуба и местная полиция сообща решили, что 17 сентября игру проводить не стоит.



Согласно слухам, под угрозой могут оказаться и некоторые другие матчи того уикенда, включая "Тоттенхэм" против Лестера", сообщает Football.London.