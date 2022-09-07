Диего Коста все-таки получил разрешение на работу благодаря апелляции

Диего Коста Апелляция Диего Косты касательно разрешения на работу в Англии было удовлетворено, что позволяет бывшему нападающему "Челси" завершить свой переход в "Вулверхэмптон".

Напомним, переход Косты в "Вулверхэмптон" оказался на грани срыва, потому что Диего не смог автоматически получить разрешение на работу.

Не набрав достаточного количества баллов, 33-летний испанец бразильского происхождения обратился к FA с апелляцией, которую соответствующая комиссия решила удовлетворить, сообщает The Athletic.

В среду вечером Коста вылетает в Англию, чтобы в четверг пройти медобследование. "Волки" все еще успевают оформить этот трансфер в срок до выездного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу.

Добавим, Коста понадобился "Вулверхэмптону" после того, как новичок "волков" Саша Калайджич получил травму крестообразных связок колена уже в своем дебютном матче за клуб.


Метки Вулверхэмптон, Коста

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 472

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  1. true-manc 07.09.2022 20:44 # true-manc
    получил ветеринарный паспорт

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  2. takernotagiver 07.09.2022 20:32 # takernotagiver
    Благодаря эпиляции)

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  3. mancityman 07.09.2022 20:28 # mancityman
    КОРОЛЬ вернулся, был моим любимым игроком у сещельси!!!

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  4. electric 07.09.2022 20:13 # electric
    Всем пох на этого пса.

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