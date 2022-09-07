Диего Коста все-таки получил разрешение на работу благодаря апелляции

Апелляция Диего Косты касательно разрешения на работу в Англии было удовлетворено, что позволяет бывшему нападающему "Челси" завершить свой переход в "Вулверхэмптон".

Напомним, переход Косты в "Вулверхэмптон" оказался на грани срыва, потому что Диего не смог автоматически получить разрешение на работу.



Не набрав достаточного количества баллов, 33-летний испанец бразильского происхождения обратился к FA с апелляцией, которую соответствующая комиссия решила удовлетворить, сообщает The Athletic.



В среду вечером Коста вылетает в Англию, чтобы в четверг пройти медобследование. "Волки" все еще успевают оформить этот трансфер в срок до выездного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу.



Добавим, Коста понадобился "Вулверхэмптону" после того, как новичок "волков" Саша Калайджич получил травму крестообразных связок колена уже в своем дебютном матче за клуб.