Лено пожаловася, что стал жертвой "политики" в "Арсенале"

Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено пожаловался, что стал жертвой политических игр в "Арсенале".

Проведя львиную долю прошлого сезона за спиной у Аарона Рамсдейла, в августе Лено был продан "Арсеналом" в "Фулхэм" за 8 миллионов фунтов.



"Арсенал" заранее подготовился к расставанию с Лено, пригласив на его место Мэтта Тернера. Кроме того, от контракта Бернда оставался только один год, поэтому 30-летний немец почувствовал, что "канониры" хотят от него избавиться.



"Я понял, что мне нужно уйти, когда осознал, что дело не в моей игре или моем мастерстве".



"Во время подготовки я увидел, что дело не в игре — это только политика. И мне стало ясно: я должен уйти отсюда", — сообщил Лено Bild.