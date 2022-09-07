"Челси" выплатит Тухелю компенсацию в 13 млн. фунтов
Томас Тухель покидает должность главного тренера "Челси" со внушительной компенсацией в размере 13 миллионов фунтов.
По возвращении команды из Загреба "Челси" объявил об увольнении Тухеля, который только в прошлом месяце подтвердил, что обсуждает с клубом продление своего рассчитанного до 2024 года контракта.
Несмотря на то, что Тухель не успел заключить новую сделку, Томасу все равно полагается внушительная компенсация, которую Daily Mail оценивает в 13 млн. фунтов. Еще 2 млн. фунтов разделит штаб 49-летнего немца.
Добавим, фаворитом на замену Тухеля считается наставник "Брайтона" Грэм Поттер, однако на его приглашение "Челси" тоже придется потратиться — примерно на 16 млн. фунтов.
07.09.2022 18:00
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Последние комментарии:
Щель сию - бизнес кар
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Достоин каждого фунта.
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Работайте ребята, 7/24 ухеххехехе
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30 лямов на замену физруков,ахахах
Какой-то коррупцией там отдаёт,иначе не могу поверить,что люди с такими деньгами настолько идиоты)
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Очень неплохо, Томас должен быть доволен
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