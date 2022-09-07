"Челси" выплатит Тухелю компенсацию в 13 млн. фунтов

Томас Тухель Томас Тухель покидает должность главного тренера "Челси" со внушительной компенсацией в размере 13 миллионов фунтов.

По возвращении команды из Загреба "Челси" объявил об увольнении Тухеля, который только в прошлом месяце подтвердил, что обсуждает с клубом продление своего рассчитанного до 2024 года контракта.

Несмотря на то, что Тухель не успел заключить новую сделку, Томасу все равно полагается внушительная компенсация, которую Daily Mail оценивает в 13 млн. фунтов. Еще 2 млн. фунтов разделит штаб 49-летнего немца.

Добавим, фаворитом на замену Тухеля считается наставник "Брайтона" Грэм Поттер, однако на его приглашение "Челси" тоже придется потратиться — примерно на 16 млн. фунтов.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2022 18:00

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  1. shearer1 07.09.2022 19:01 # shearer1
    Щель сию - бизнес кар

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  2. chelsea88 07.09.2022 18:22 # chelsea88
    Достоин каждого фунта.

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  3. liverpo0ol 07.09.2022 18:08 # liverpo0ol
    Работайте ребята, 7/24 ухеххехехе

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  4. torreselnino 07.09.2022 18:08 # torreselnino
    30 лямов на замену физруков,ахахах
    Какой-то коррупцией там отдаёт,иначе не могу поверить,что люди с такими деньгами настолько идиоты)

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  5. mancunia-planet 07.09.2022 18:04 # mancunia-planet
    Очень неплохо, Томас должен быть доволен

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