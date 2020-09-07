Тен Хаг: "МЮ контролирует ситуацию с будущим Рэшфорда"

Эрик Тен Хаг и Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил преображение Маркуса Рэшфорда и заявил, что его клуб контролирует ситуацию с будущим английского нападающего.

В шести первых матчах нового сезона Рэшфорд забил три гола, включая дубль против "Арсенала", и отдал две результативные передачи. Маркус уже совершил результативных действий столько, как за всю прошлую кампанию Премьер-Лиги.

Меж тем, действующий контракт Рэшфорда истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Однако Тен Хаг не опасается ухода Маркуса, с которым он плотно работал, начиная с предсезонного периода.

"Мне сложно говорить о прошлом, но я наблюдаю счастливого Маркуса Рэшфорда".

"Я вижу некоторые вещи в его игре, которые мы можем улучшить. Последние два месяца мы упорно работали вместе с ним над различными аспектами. Ем нравится это, и он хочет переносить это на поле. Именно это мы и наблюдаем в данный момент".

"Все начинается с ощущения счастья. Приезжая на тренировку каждый день, он улыбается и излучает позитив. Так ты сможешь больше влиять на игру команды, на результат и свое собственное развитие".

"Я не думаю, что его контракт истек. Думаю, "Юнайтед" контролирует ситуацию", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2022 17:00

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  1. breadpeat 07.09.2022 17:18 # breadpeat
    Пацаны у кого счастье на лице при входе на работу, признавайтесь

    (ответить)

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