Тен Хаг: "МЮ контролирует ситуацию с будущим Рэшфорда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил преображение Маркуса Рэшфорда и заявил, что его клуб контролирует ситуацию с будущим английского нападающего.

В шести первых матчах нового сезона Рэшфорд забил три гола, включая дубль против "Арсенала", и отдал две результативные передачи. Маркус уже совершил результативных действий столько, как за всю прошлую кампанию Премьер-Лиги.



Меж тем, действующий контракт Рэшфорда истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Однако Тен Хаг не опасается ухода Маркуса, с которым он плотно работал, начиная с предсезонного периода.



"Мне сложно говорить о прошлом, но я наблюдаю счастливого Маркуса Рэшфорда".



"Я вижу некоторые вещи в его игре, которые мы можем улучшить. Последние два месяца мы упорно работали вместе с ним над различными аспектами. Ем нравится это, и он хочет переносить это на поле. Именно это мы и наблюдаем в данный момент".



"Все начинается с ощущения счастья. Приезжая на тренировку каждый день, он улыбается и излучает позитив. Так ты сможешь больше влиять на игру команды, на результат и свое собственное развитие".



"Я не думаю, что его контракт истек. Думаю, "Юнайтед" контролирует ситуацию", — цитирует Тен Хага Sky Sports.