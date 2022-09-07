Харгривз: "Холанд забьет 45 голов за сезон"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз ожидает, что нападающий Эрлинг Холанд забьет 45 голов за "Манчестер Сити" в этом сезоне.

Накануне вечером Холанд своим дублем помог "Сити" стартовать на групповом этапе Лиги Чемпионов с победы 0:4 в гостях у "Севильи". Теперь на счету Эрлинга уже 12 голов в этом сезоне, включая 10 в Премьер-Лиге.



Если говорить о Премьер-Лиге, то за сезон, состоящий из 38 туров, еще никому не удавалось забить больше 32 голов (Мохамед Салах в 2017/18), однако Харгривз думает, что Холанд покорит этот рекорд.



"Сколько голов забьет Холанд? Думаю, 45 во всех соревнованиях. Думаю, он побьет этот рекорд Премьер-Лиги, а всего забьет 45", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.