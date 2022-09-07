Мерфи: "Ван Дейк уже не тот"

Бывший игрок "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что в этом сезоне защитник "красных" Виргил Ван Дейк далек от своего лучшего уровня.

"Ливерпуль" терял очки в четырех из шести матчей этого сезона Премьер-Лиги, временами демонстрируя довольно хрупкую игру в обороне, из-за чего появились претензии даже к Ван Дейку, который долгое время считался эталоном центрального защитника.



По мнению Мерфи, это связано не столько с формой Ван Дейка, сколько с его психологическим барьером, который Данни связывает с тяжелой травмой Виргила в октябре 2020.



"Он не соответствует своему уровню. До своей травмы он выглядел, возможно, одним из лучших центральных защитников, что мы когда-либо наблюдали".



"Он перенес тяжелую травму. И хотя у него нет проблем с пропуском матчей, думаю, психологически он уже не тот. Я имею ввиду то, что психологически у него нет желания вступать в контакт с игроками и иди в борьбу".



"Он замкнут на себе и слегка бережет себя, не отдавая себе отчета об этом. Мне доводилось играть вместе с игроками, у которых были травмы крестообразных связок колена, и когда они возвращаются, они ведут себя именно так".



"Думаю, это связано с желанием уберечь себя от неприятностей. Вы можете сказать, что его стиль игры не предполагает особых неприятностей, но я думаю, после тяжелой травмы это всегда есть у тебя на уме", — сообщил Мерфи talkSPORT.