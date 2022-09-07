Анонс матча "Наполи" — "Ливерпуль"
"Ливерпуль" начнет свой путь на групповом этапе Лиги Чемпионов с выезда в Италию к "Наполи".
Старт нового сезона выдался тяжелым для "Ливерпуля", который терял очки в четырех из шести сыгранных в Премьер-Лиге матчей.
"Наполи" в свою очередь занимает второе место в Серии А, одержав три победы и дважды сыграв вничью в пяти первых матчах кампании.
- "Наполи" и "Ливерпуль" пересекаются на групповом этапе Лиги Чемпионов в третий раз за пять последних сезонов.
- "Наполи" выиграл оба своих последних домашних матча против "Ливерпуля": 1:0 в 2018/19 и 2:0 в 2019/20.
- "Наполи" выиграл пять из шести последних домашних матчей в Лиге Чемпионов против английских команд, лишь уступив "Манчестер Сити" в ноябре 2017 (2:4).
- "Ливерпуль" выиграл все три последних выездных матча Лиги Чемпионов против итальянских команд — хотя до этого только три из 14 (3 ничьи, 8 поражений).
- "Наполи" потерпел только одно поражение в 12 последних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов (5 побед, 6 ничьих), но нанес это поражение итальянской стороне "Ливерпуль" — 1:0 в декабре 2018.
- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" преодолел групповую стадию со 100-процентным результатом. Сделать это два сезона подряд никому из английских команд еще не удавалось.
- "Ливерпуль" выиграл все шесть выездных матчей Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в каждом забивая 2+ гола.
- В шести предыдущих сезонах участия в Лиге Чемпионов "Наполи" лишь однажды стартовал с поражения (3 победы, 2 ничьи).
- "Ливерпуль" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения только однажды в 12 последних сезонах участия в турнире (8 побед, 3 ничьи).
- Мохамед Салах забил семь голов за "Ливерпуль" на групповом этапе Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
"Ливерпуль" на три недели лишился своего капитана Джордана Хендерсона, компанию которому в лазарете составят Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кертис Джонс и Фабиу Карвалью, но Тиаго Алькантара уже возобновил тренировки.
Лига Чемпионов. Группа A. 1-й тур
"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
Неаполь. Стадион "Диего Армандо Марадона". 22:00 Онлайн-трансляция
07.09.2022 11:00
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Пенсы шо с ебалом черти суки
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Хахахаха петухи не на главном
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06.09.2022 23:26 #
v-0987654321
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Навошта гэтыя гімны,
Калі за іх гінуць?
Источник: http://fapl.ru/posts/95417/?
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КОРОЛИ!!!
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