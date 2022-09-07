Анонс матча "Наполи" — "Ливерпуль"

Мохамед Салах "Ливерпуль" начнет свой путь на групповом этапе Лиги Чемпионов с выезда в Италию к "Наполи".

Старт нового сезона выдался тяжелым для "Ливерпуля", который терял очки в четырех из шести сыгранных в Премьер-Лиге матчей.

"Наполи" в свою очередь занимает второе место в Серии А, одержав три победы и дважды сыграв вничью в пяти первых матчах кампании.

- "Наполи" и "Ливерпуль" пересекаются на групповом этапе Лиги Чемпионов в третий раз за пять последних сезонов.

- "Наполи" выиграл оба своих последних домашних матча против "Ливерпуля": 1:0 в 2018/19 и 2:0 в 2019/20.

- "Наполи" выиграл пять из шести последних домашних матчей в Лиге Чемпионов против английских команд, лишь уступив "Манчестер Сити" в ноябре 2017 (2:4).

- "Ливерпуль" выиграл все три последних выездных матча Лиги Чемпионов против итальянских команд — хотя до этого только три из 14 (3 ничьи, 8 поражений).

- "Наполи" потерпел только одно поражение в 12 последних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов (5 побед, 6 ничьих), но нанес это поражение итальянской стороне "Ливерпуль" — 1:0 в декабре 2018.

- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" преодолел групповую стадию со 100-процентным результатом. Сделать это два сезона подряд никому из английских команд еще не удавалось.

- "Ливерпуль" выиграл все шесть выездных матчей Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в каждом забивая 2+ гола.

- В шести предыдущих сезонах участия в Лиге Чемпионов "Наполи" лишь однажды стартовал с поражения (3 победы, 2 ничьи).

- "Ливерпуль" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения только однажды в 12 последних сезонах участия в турнире (8 побед, 3 ничьи).

- Мохамед Салах забил семь голов за "Ливерпуль" на групповом этапе Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

"Ливерпуль" на три недели лишился своего капитана Джордана Хендерсона, компанию которому в лазарете составят Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кертис Джонс и Фабиу Карвалью, но Тиаго Алькантара уже возобновил тренировки.

Лига Чемпионов. Группа A. 1-й тур
"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
Неаполь. Стадион "Диего Армандо Марадона". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 448

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Последние комментарии:




  1. narcot 07.09.2022 11:37 # narcot
    Страны Балтии достигли соглашения о значительном ограничении на въезд россиянам, имеющим шенгенские визы, заявил глава МИД Латвии.

    «Решения вступят в силу одновременно».

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  2. chelsea88 07.09.2022 11:35 # chelsea88
    В рот трахнутые микспёсели и прочие гейгуннерасты опять будут с завистью смотреть на турнир лучших команд Европы. Где по определению вулвич находится не может. Вот и бесятся))

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  3. v-0987654321 07.09.2022 11:35 # v-0987654321
    Пенсы че молчим гндоны?

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  4. v-0987654321 07.09.2022 11:34 # v-0987654321
    Пенсы шо с ебалом черти суки

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  5. v-0987654321 07.09.2022 11:31 # v-0987654321
    Хахахаха петухи не на главном

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  6. thegodfather 07.09.2022 11:30 # thegodfather
    Нави не радует. Челси не радует.... Какае-то черная полоса, не иначе...

    (ответить)

  7. skydreams 07.09.2022 11:25 # skydreams
    06.09.2022 23:26 #
    v-0987654321

    Навошта гэтыя межы,
    Калі за іх рэжуць?
    Навошта гэтыя гімны,
    Калі за іх гінуць?

    Источник: http://fapl.ru/posts/95417/?

    (ответить)

  8. slash-lfc 07.09.2022 11:22 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  9. skydreams 07.09.2022 11:21 # skydreams
    Наркот на позиции! Повторяю, наркот на позиции. Нужна контрбатарейная борьба! Хантер мать твою, пацаны гибнут, молодые пацаны, где копипасты? Фапловский фронт прорывают

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  10. narcot 07.09.2022 11:20 # narcot
    Кунде после поражения «Челси»: «Я чуть не перешел к ним!»

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  11. narcot 07.09.2022 11:14 # narcot
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  12. narcot 07.09.2022 11:13 # narcot
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  13. narcot 07.09.2022 11:12 # narcot
    ОПЯТЬ? ВУХАХАХАХАХ


    Путин заявил, что Россия «ничего не начала» в Украине, а «пытается закончить».

    «Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем».

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  14. meshuggah 07.09.2022 11:10 # meshuggah
    песда подзалупалю

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  15. pamir 07.09.2022 11:00 # pamir
    0 - 3

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