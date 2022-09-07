Анонс матча "Тоттенхэм" — "Марсель"
"Тоттенхэм" возьмет старт в Группе D Лиги Чемпионов с домашнего матча против "Марселя".
"Тоттенхэм" довольно уверенно начал новый сезон, не проиграв ни одного из шести первых матчей в Премьер-Лиге.
"Мы должны играть с огромными амбициями, страстью и стать одним из главных действующих лиц этого турнира. Это самый сложный турнир в мире, но в то же время это отличная возможность для нас показать, что мы движемся в правильном направлении и делаем шаги вперед", — говорил на пресс-конференции главный тренер "шпор" Антонио Конте.
- Прежде эти команды еще не встречались друг с другом, но "Тоттенхэм" выиграл четыре из пяти последних домашних матчей против соперников из Франции (1 поражение).
- "Марсель" одержал только одну победу в 13 последних матчах против английских команд в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 10 поражений) — 1:0 дома против "Челси" в декабре 2010.
- "Марсель" потерпел 12 поражений от команд из Англии в Лиге Чемпионов — минимум вдвое больше, чем от команд из какой-либо другой страны (6 — от Италии).
- "Тоттенхэм" участвует в Лиге Чемпионов шестой раз — и первый с 2019/20, когда остановился на стадии 1/8 финала.
- "Тоттенхэм" выиграл 44 процента своих матчей в Лиге Чемпионов (20/45), и это худший показатель среди английских команд, которые провели в турнире 20+ поединков.
- "Марсель" проиграл 14 из 15 последних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа), в девяти из них даже не забивая.
- В пяти предыдущих сезонах участия в Лиге Чемпионов "Тоттенхэм" лишь однажды стартовал на групповом этапе с победы (2 ничьи, 2 поражения).
- "Тоттенхэм" станет четвертой командой, с которой Антонио Конте выступит в Лиге Чемпионов (после "Ювентуса", "Челси" и "Интера").
- Прежде только три тренера выступали в Лиге Чемпионов более чем с одной английской командой: Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль" и "Челси"), Клаудио Раньери ("Челси" и "Лестер") и Жозе Моуриньо ("Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм").
- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поучаствовал в 23 голах в своих 24 матчах в Лиге Чемпионов.
Единственной потерей "Тоттенхэм" является вингер Лукас Моура, которому сыграть не позволит травма икроножной мышцы.
Лига Чемпионов. Группа D. 1-й тур
"Тоттенхэм" (Англия) — "Марсель" (Франция)
Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляция
07.09.2022 10:00
Просмотров: 53
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чур, я за Марсель!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий