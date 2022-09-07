Анонс матча "Тоттенхэм" — "Марсель"

"Тоттенхэм" возьмет старт в Группе D Лиги Чемпионов с домашнего матча против "Марселя".

"Тоттенхэм" довольно уверенно начал новый сезон, не проиграв ни одного из шести первых матчей в Премьер-Лиге.



"Мы должны играть с огромными амбициями, страстью и стать одним из главных действующих лиц этого турнира. Это самый сложный турнир в мире, но в то же время это отличная возможность для нас показать, что мы движемся в правильном направлении и делаем шаги вперед", — говорил на пресс-конференции главный тренер "шпор" Антонио Конте.



- Прежде эти команды еще не встречались друг с другом, но "Тоттенхэм" выиграл четыре из пяти последних домашних матчей против соперников из Франции (1 поражение).



- "Марсель" одержал только одну победу в 13 последних матчах против английских команд в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 10 поражений) — 1:0 дома против "Челси" в декабре 2010.



- "Марсель" потерпел 12 поражений от команд из Англии в Лиге Чемпионов — минимум вдвое больше, чем от команд из какой-либо другой страны (6 — от Италии).



- "Тоттенхэм" участвует в Лиге Чемпионов шестой раз — и первый с 2019/20, когда остановился на стадии 1/8 финала.



- "Тоттенхэм" выиграл 44 процента своих матчей в Лиге Чемпионов (20/45), и это худший показатель среди английских команд, которые провели в турнире 20+ поединков.



- "Марсель" проиграл 14 из 15 последних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа), в девяти из них даже не забивая.



- В пяти предыдущих сезонах участия в Лиге Чемпионов "Тоттенхэм" лишь однажды стартовал на групповом этапе с победы (2 ничьи, 2 поражения).



- "Тоттенхэм" станет четвертой командой, с которой Антонио Конте выступит в Лиге Чемпионов (после "Ювентуса", "Челси" и "Интера").



- Прежде только три тренера выступали в Лиге Чемпионов более чем с одной английской командой: Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль" и "Челси"), Клаудио Раньери ("Челси" и "Лестер") и Жозе Моуриньо ("Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм").



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поучаствовал в 23 голах в своих 24 матчах в Лиге Чемпионов.



Единственной потерей "Тоттенхэм" является вингер Лукас Моура, которому сыграть не позволит травма икроножной мышцы.



Лига Чемпионов. Группа D. 1-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) — "Марсель" (Франция)

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляция