Деньги с продажи "Челси" до сих пор не дошли до Украины
Деньги, вырученные Романом Абрамовичем с продажи "Челси", до сих пор не были направлены по своему прямому назначению.
Напомним, в мае Тодд Бели с партнерами приобрел "Челси" у Абрамовича за 4.25 млрд. фунтов. Из этой суммы 2.5 млрд. фунтов были перечислены на замороженный банковский счет Романа в Великобритании, а остальная сумма была предусмотрена как будущие инвестиции в инфраструктуру клуба.
Абрамович заранее знал, что не получит никаких денег с продажи "Челси", и одним из условий его сделки с британским правительством было создание благотворительного фонда, который использует вырученные 2.5 млн. млрд. фунтов на поддержку людей, пострадавших от войны в Украине.
Спустя три месяца, как сообщает Daily Mail, не только деньги не дошли до адресатов, но и анонсированный фонд пока не был создан. Вся сумма остается нетронутой на банковском счете российского олигарха.
07.09.2022 09:00
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Последние комментарии:
Ну че там?Англичане-рот на замок?)
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да хуй им , а не деньги
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кинули Абрама на клуб и бабки украли, карма настигла Челси, не видать пенсам больше больших побед
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Может Роман в качестве прощального подарка Челси подготнит бабки? Нужно игру в атаке строить, а зная методы Тухеля, надо купить Мбаппе и Холланда. Поллямчика как раз. Украина это постсовок, все равно все разворуют, Челси нужнее по факту
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Кто то сомневался ??)))
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