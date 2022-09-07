Деньги с продажи "Челси" до сих пор не дошли до Украины

Роман Абрамович Деньги, вырученные Романом Абрамовичем с продажи "Челси", до сих пор не были направлены по своему прямому назначению.

Напомним, в мае Тодд Бели с партнерами приобрел "Челси" у Абрамовича за 4.25 млрд. фунтов. Из этой суммы 2.5 млрд. фунтов были перечислены на замороженный банковский счет Романа в Великобритании, а остальная сумма была предусмотрена как будущие инвестиции в инфраструктуру клуба.

Абрамович заранее знал, что не получит никаких денег с продажи "Челси", и одним из условий его сделки с британским правительством было создание благотворительного фонда, который использует вырученные 2.5 млн. млрд. фунтов на поддержку людей, пострадавших от войны в Украине.

Спустя три месяца, как сообщает Daily Mail, не только деньги не дошли до адресатов, но и анонсированный фонд пока не был создан. Вся сумма остается нетронутой на банковском счете российского олигарха.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 07.09.2022 09:48 # liverbro
    Ну че там?Англичане-рот на замок?)

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  2. quavo 07.09.2022 09:42 # quavo
    да хуй им , а не деньги

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  3. alexomck 07.09.2022 09:36 # alexomck
    кинули Абрама на клуб и бабки украли, карма настигла Челси, не видать пенсам больше больших побед

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  4. skydreams 07.09.2022 09:18 # skydreams
    Может Роман в качестве прощального подарка Челси подготнит бабки? Нужно игру в атаке строить, а зная методы Тухеля, надо купить Мбаппе и Холланда. Поллямчика как раз. Украина это постсовок, все равно все разворуют, Челси нужнее по факту

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  5. didier-11 07.09.2022 09:17 # didier-11
    Кто то сомневался ??)))

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