Деньги с продажи "Челси" до сих пор не дошли до Украины

Деньги, вырученные Романом Абрамовичем с продажи "Челси", до сих пор не были направлены по своему прямому назначению.

Напомним, в мае Тодд Бели с партнерами приобрел "Челси" у Абрамовича за 4.25 млрд. фунтов. Из этой суммы 2.5 млрд. фунтов были перечислены на замороженный банковский счет Романа в Великобритании, а остальная сумма была предусмотрена как будущие инвестиции в инфраструктуру клуба.



Абрамович заранее знал, что не получит никаких денег с продажи "Челси", и одним из условий его сделки с британским правительством было создание благотворительного фонда, который использует вырученные 2.5 млн. млрд. фунтов на поддержку людей, пострадавших от войны в Украине.



Спустя три месяца, как сообщает Daily Mail, не только деньги не дошли до адресатов, но и анонсированный фонд пока не был создан. Вся сумма остается нетронутой на банковском счете российского олигарха.