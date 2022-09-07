Гвардиола признал, что голы стали "рутиной" для Холанда
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что забивать голы стало "рутиной" для его нападающего Эрлинга Холанда.
Накануне вечером Холанд своим дублем помог "Сити" сокрушить "Севилью" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 0:4.
Таким образом, Эрлинг достиг рубежа в 12 голов, которые он забил всего в семи матчах нового сезона, и Гвардиола — уже по традиции — похвалил норвежского бомбардира.
"Если это рутина, мне нравится это. Рутиной стало говорить о его голах на каждой пресс-конференции".
"Надеюсь, он продолжит делать эту рутину. Его результативность говорит сама за себя. Дело не только в его двух голах — он всегда в игре, всегда доступен для партнеров. Всегда есть ощущение, что он может забить больше голов".
"Его результативность на протяжении всей его карьеры, даже в предыдущих командах, была примерно одинаковой. У него невероятное голевое чутье", — цитирует Гвардиолу ESPN.
07.09.2022 08:00
Просмотров: 589
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Когда будет такой же нап у Челси, эх)
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий