Кунде поиздевался над "Челси"

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде наделал шума своим провокационным сообщением в инстаграме насчет "Челси".

Достоверно известно, что "Челси" охотился за Кунде на протяжении двух последних летних трансферных окон, и во второе из них "синие" были по-настоящему близки к покупке Жюля.



Даже спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил, что его клуб увел 23-летнего француза из под носа "Челси" в самый последний момент.



Вроде бы затянувшаяся для болельщиков "Чесли" рана вновь открылась во вторник вечером, когда Кунде опубликовал и вскоре удалил историю в инстаграме.



"И я ведь почти перешел к ним", — гласит подпись Кунде к его фото с "фейспалмом".



То, что Кунде имел ввиду "Челси", очевидно. Как раз в это самое время "синие" унизительно проигрывали загребскому "Динамо" в Лиге Чемпионов (1:0).



