Кунде поиздевался над "Челси"

Жюль Кунде Защитник "Барселоны" Жюль Кунде наделал шума своим провокационным сообщением в инстаграме насчет "Челси".

Достоверно известно, что "Челси" охотился за Кунде на протяжении двух последних летних трансферных окон, и во второе из них "синие" были по-настоящему близки к покупке Жюля.

Даже спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил, что его клуб увел 23-летнего француза из под носа "Челси" в самый последний момент.

Вроде бы затянувшаяся для болельщиков "Чесли" рана вновь открылась во вторник вечером, когда Кунде опубликовал и вскоре удалил историю в инстаграме.

"И я ведь почти перешел к ним", — гласит подпись Кунде к его фото с "фейспалмом".

То, что Кунде имел ввиду "Челси", очевидно. Как раз в это самое время "синие" унизительно проигрывали загребскому "Динамо" в Лиге Чемпионов (1:0).

Жюль Кунде


Метки Барселона, Кунде, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1548

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  1. arsenverim 07.09.2022 06:56 # arsenverim
    годы идут, а ничего не меняется, все до сих пор ссут на челсе

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  2. ukrop 07.09.2022 06:45 # ukrop
    посмотрим на него когда барса обанкротится

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  3. rbb 07.09.2022 06:38 # rbb
    вот балбес

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  4. hammersmith 07.09.2022 06:31 # hammersmith
    ПОЧТИЛСИ выходит на международный уровень.

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  5. b84 07.09.2022 06:23 # b84
    орууууууууууууууу

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  6. infamous 07.09.2022 06:21 # infamous
    Что этот абориген себе позволяет? Когда последний раз Челси брал ЛЧ и когда пута его брал?

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  7. slash-lfc 07.09.2022 06:18 # slash-lfc
    Все абсолютно все ссут на синюю хуйню

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  8. chelsea-69 07.09.2022 06:13 # chelsea-69
    Кунде опубликовал и вскоре удалил историю в инстаграме.


    Источник: http://fapl.ru/posts/95421/?c=1

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