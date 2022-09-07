Кунде поиздевался над "Челси"
Защитник "Барселоны" Жюль Кунде наделал шума своим провокационным сообщением в инстаграме насчет "Челси".
Достоверно известно, что "Челси" охотился за Кунде на протяжении двух последних летних трансферных окон, и во второе из них "синие" были по-настоящему близки к покупке Жюля.
Даже спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил, что его клуб увел 23-летнего француза из под носа "Челси" в самый последний момент.
Вроде бы затянувшаяся для болельщиков "Чесли" рана вновь открылась во вторник вечером, когда Кунде опубликовал и вскоре удалил историю в инстаграме.
"И я ведь почти перешел к ним", — гласит подпись Кунде к его фото с "фейспалмом".
То, что Кунде имел ввиду "Челси", очевидно. Как раз в это самое время "синие" унизительно проигрывали загребскому "Динамо" в Лиге Чемпионов (1:0).
07.09.2022 06:00
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годы идут, а ничего не меняется, все до сих пор ссут на челсе
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посмотрим на него когда барса обанкротится
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вот балбес
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ПОЧТИЛСИ выходит на международный уровень.
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орууууууууууууууу
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Что этот абориген себе позволяет? Когда последний раз Челси брал ЛЧ и когда пута его брал?
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Все абсолютно все ссут на синюю хуйню
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Кунде опубликовал и вскоре удалил историю в инстаграме.
Источник: http://fapl.ru/posts/95421/?c=1
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