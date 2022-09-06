"Сити" сокрушил "Севилью"

"Манчестер Сити" сокрушил на выезде "Севилью" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 0:4.

Относительно выезда к "Астон Вилле" на выходных в стартовом составе "горожан" появились Мануэль Аканджи, Серхио Гомес и Джек Грилиш, заменив Джона Стоунса, Кайла Уолкера и Илкая Гюндогана.



Первое подобие опасного момента можно было наблюдать на восьмой минуте, когда Эрлинг Холанд пробил головой, но очень неточно.



"Сити" обозначил некоторое преимущество, начал пристреливаться и на 20-й минуте открыл счет. Кевин Де Брюйне совершил рывок по правому краю штрафной, где был найден передачей Фила Фодена, а затем набросил мяч во вратарскую, где Холанд в прыжке поразил цель — 0:1.



В дальнейшем "горожане" уверенно контролировали игру и регулярно создавали полумоменты у чужих ворот, а вот Эдерсон находился без работы.



Второй тайм начался с выхода один на один Де Брюйне. Кевин целился в ближний угол, однако голкипер "Севильи" Яссин Буну выручил свою команду.



Гости были настойчивы и на 58-й минуте сделали счет комфортным. Фоден принял передачу внутри штрафной от Жоау Канселу, сделал несколько движений и затем пробил низом между ног защитнику — 0:2.



На 67-й минуте Холанд сделал счет разгромным, добив мяч в ворота после отраженного Буну удара Фодена низом — 3:0.



Далее игра стала затухать. За весь матч хозяева наиграли лишь на один удар в створ, да и тот случился только на 82-й минуте.



Уже в компенсированное время "горожане" забили еще один гол. Это Рубен Диаш подставил ногу во вратарской после прострела Канселу с правого фланга — 4:0.



"Сити" победил в доминирующей манере и, как показалось, без лишнего напряжения. С Холандом на острие "горожане" выглядят по-настоящему грозно.



"Севилья" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 4:0 (1:0)



Голы: Холанд 20, 67, Фоден 58, Диаш 90.



"Севилья": Буну, Кармона, Гудель, Куасси, Теллес (Дольберг 57), Навас, Ракитич (Мир 45), Дилэйни (Жордан 45), Акунья, Иско (Янузай 78), Гомес (Сусо 73).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аканджи, Диас, Гомес, Де Брюйне (Махрез 78), Родри (Филлипс 78), Силва, Фоден (Палмер 70), Холанд (Альварес 70), Грилиш (Гюндоган 62).



Предупреждение: Мир.