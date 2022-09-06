"Сити" сокрушил "Севилью"
"Манчестер Сити" сокрушил на выезде "Севилью" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 0:4.
Относительно выезда к "Астон Вилле" на выходных в стартовом составе "горожан" появились Мануэль Аканджи, Серхио Гомес и Джек Грилиш, заменив Джона Стоунса, Кайла Уолкера и Илкая Гюндогана.
Первое подобие опасного момента можно было наблюдать на восьмой минуте, когда Эрлинг Холанд пробил головой, но очень неточно.
"Сити" обозначил некоторое преимущество, начал пристреливаться и на 20-й минуте открыл счет. Кевин Де Брюйне совершил рывок по правому краю штрафной, где был найден передачей Фила Фодена, а затем набросил мяч во вратарскую, где Холанд в прыжке поразил цель — 0:1.
В дальнейшем "горожане" уверенно контролировали игру и регулярно создавали полумоменты у чужих ворот, а вот Эдерсон находился без работы.
Второй тайм начался с выхода один на один Де Брюйне. Кевин целился в ближний угол, однако голкипер "Севильи" Яссин Буну выручил свою команду.
Гости были настойчивы и на 58-й минуте сделали счет комфортным. Фоден принял передачу внутри штрафной от Жоау Канселу, сделал несколько движений и затем пробил низом между ног защитнику — 0:2.
На 67-й минуте Холанд сделал счет разгромным, добив мяч в ворота после отраженного Буну удара Фодена низом — 3:0.
Далее игра стала затухать. За весь матч хозяева наиграли лишь на один удар в створ, да и тот случился только на 82-й минуте.
Уже в компенсированное время "горожане" забили еще один гол. Это Рубен Диаш подставил ногу во вратарской после прострела Канселу с правого фланга — 4:0.
"Сити" победил в доминирующей манере и, как показалось, без лишнего напряжения. С Холандом на острие "горожане" выглядят по-настоящему грозно.
"Севилья" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 4:0 (1:0)
Голы: Холанд 20, 67, Фоден 58, Диаш 90.
"Севилья": Буну, Кармона, Гудель, Куасси, Теллес (Дольберг 57), Навас, Ракитич (Мир 45), Дилэйни (Жордан 45), Акунья, Иско (Янузай 78), Гомес (Сусо 73).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аканджи, Диас, Гомес, Де Брюйне (Махрез 78), Родри (Филлипс 78), Силва, Фоден (Палмер 70), Холанд (Альварес 70), Грилиш (Гюндоган 62).
Предупреждение: Мир.
06.09.2022 23:50
Просмотров: 965
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Миха, новость можно было не менять, все обсуждают ЧОРЛИ
(ответить)
Английский полузащитник Мэйсон Маунт признался, что футболисты «Челси» находятся в плохой форме.
«Мы должны быть предельно честны с собой. Все футболисты «Челси» находятся в плохой форме. Мы хорошо начали этот матч, но одна атака решила исход всей встречи, у нас не было шансов изменить что-то в этой игре, потому что мы проиграли матч, пропустив мяч на 13 минуте, после этого мы не верили в победу. Как это было и в других наших матчах, где мы просто позволяли сопернику забить мяч в наши ворота. Мы должны все обратить на это внимание», - заявил Маунт.
Орууууууу уже месяц как чемп стартанул... Мы в плохой форме.... Эти челы 100+к фунтов в среднем в нкдклю зарабатывают...мы в плохой форме.... Да иди ты накуй, черт.
(ответить)
Интересно, что тухлому помешало закарию в основу поставить!?
(ответить)
Верьте в Тухеляна братья-пенсики. Если лопоухий не потащит, то я хз кто лучше него будет. Почетина, Зидан? Может Аллегрова, которую вечно сватают или ещё какой мусор, типо Лорана Блана? Тут Тухлый только начал состав под себя собирать, надо дать время сыграться. А новый тренер, потом опять перестройка... Нахуй эти революции, пусть Тухлый как путен правит ещё лет 20, всё равно пока пеп в сити, в чемпике мало чо светит.
(ответить)
Ахахахахах как же горят е6анашки, когда их е6альниками в говно макаешь )))
(ответить)
Короли!Холанд зверюга!
(ответить)
6ааля тухель такой фартовый))
игры нету, идет 6ым в апл
прое6ал загребу, зальсбург и милан ничейку катают))) просто лакер)
и ведь выиграет падло у фулхэма и зальсбурга и будто про6лем нет.
Моур в свое время плыл уже конкретно при таких результатах, а этот на плаву держиться, скотина, балансирует)
(ответить)
6ля диалог пидорастерки и супа о xуйболе это такой е6анутый кринж. Две, абсолютно не разбирающиеся тупорылые xyйни часами доказывают что-то друг другу )))
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Баля Холпанд конечно зверь! Звезда ЛЧ, будущий обладатель золотой бутсы!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий