Кассано: "Альварес лучше, чем Холанд"

Бывший нападающий "Реала" и сборной Италии Антонио Кассано заявил, что Хулиан Альварес является более классным игроком, нежели его партнер по "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Холанд блестяще начал свою английскую карьеру, забив 10 голов в шести первых матчах Премьер-Лиги, однако это ничуть не впечатлило Кассано.



"На мой взгляд, Хулиан Альварес гораздо сильнее как игрок, нежели Холанд".



"Холанд забьет 90 голов, он очень силен физически, он сильнее Лукаку, но Альварес является более классным игроком".



"Холанд не уникален. Я вижу в нем Адриано времен выступлений за "Интер". Своим развитием он слегка походит на Вьери", — сообщил Кассано Bobo TV.