"Челси" беззубо проиграл в Загребе

"Челси" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения 1:0 в гостях у загребского "Динамо".

Главный тренер "синих" Томас Тухель впервые в сезоне доверил место в воротах Кепе Аррисабалаге, а на острие появился Пьер-Эмерик Обамеянг. Также свой шанс получили Сесар Аспиликуэта, Бен Чилуэлл, Мейсон Маунт и Кай Хаверц.



"Челси" уверенно контролировал мяч в начале матча и даже пару раз попытался пробить, а на 13-й минуте внезапно пропустил. 29-летний Мислав Оршич совершил рывок аж от центральной линии поля, убежав от Весле Фофана, и затем подсек снаряд перед Кепой — 1:0.



Пропустив, гости вновь принялись владеть мячом, но с проникновением в чужую штрафную и ударами у них ничего не получалось.



"Динамо" же продолжало делать ставку на контратаки и выглядело опаснее своего соперника. На 30-й минуте только Кепа уберег свою команду от второго пропущенного гола после дальнего удара Арияна Адеми.



Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг догнал мяч после длинного заброса вперед и сделал скидку на Обамеянга, который поразил пустые ворота с близкого расстояния, однако гол не был засчитан из-за офсайда у англичанина.



На 56-й минуте хозяева огрызнулись дальним ударом Стефана Ристовски. Кепа блестяще сыграл на линии ворот, переведя мяч в крестовину.



В дальнейшем "Динамо" закрылся. "Челси" словно упирался в бетонную стену, добираясь до чужой штрафной.



Хозяева уверенно выдерживали давление, а их голкипер Доминик Ливакович оставался без работы во втором тайме до 86-й минуты, когда отразил и удар Маунта, и добивание в упор Хакима Зийеша в продолжение атаки с попаданием Риса Джеймса в штангу. Этим натиск "синих" и закончился.



"Челси" провел чрезвычайно беззубый матч, контролируя мяч без создания остроты. Ставка "Динамо" на контратаки сработала полностью.



"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Челси" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Оршич 13.



"Динамо Загреб": Ливакович, Мохаррами (Лауритсен

76), Шутало, Перич, Ристовски, Адеми (Батурина 89), Мишич, Иванушец, Петкович (Дрмич 90), Оршич (Шпикич 77).



"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Фофана, Аспиликуэта (Зийеш 45), Кулибали, Чилуэлл (Кукурелья 71), Ковачич (Жоржиньо 59), Маунт, Хаверц, Стерлинг (Пулишич 75), Обамеянг (Бройя 59).



Предупреждения: Батурина — Кулибали, Маунт.