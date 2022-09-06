"Челси" беззубо проиграл в Загребе
"Челси" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения 1:0 в гостях у загребского "Динамо".
Главный тренер "синих" Томас Тухель впервые в сезоне доверил место в воротах Кепе Аррисабалаге, а на острие появился Пьер-Эмерик Обамеянг. Также свой шанс получили Сесар Аспиликуэта, Бен Чилуэлл, Мейсон Маунт и Кай Хаверц.
"Челси" уверенно контролировал мяч в начале матча и даже пару раз попытался пробить, а на 13-й минуте внезапно пропустил. 29-летний Мислав Оршич совершил рывок аж от центральной линии поля, убежав от Весле Фофана, и затем подсек снаряд перед Кепой — 1:0.
Пропустив, гости вновь принялись владеть мячом, но с проникновением в чужую штрафную и ударами у них ничего не получалось.
"Динамо" же продолжало делать ставку на контратаки и выглядело опаснее своего соперника. На 30-й минуте только Кепа уберег свою команду от второго пропущенного гола после дальнего удара Арияна Адеми.
Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг догнал мяч после длинного заброса вперед и сделал скидку на Обамеянга, который поразил пустые ворота с близкого расстояния, однако гол не был засчитан из-за офсайда у англичанина.
На 56-й минуте хозяева огрызнулись дальним ударом Стефана Ристовски. Кепа блестяще сыграл на линии ворот, переведя мяч в крестовину.
В дальнейшем "Динамо" закрылся. "Челси" словно упирался в бетонную стену, добираясь до чужой штрафной.
Хозяева уверенно выдерживали давление, а их голкипер Доминик Ливакович оставался без работы во втором тайме до 86-й минуты, когда отразил и удар Маунта, и добивание в упор Хакима Зийеша в продолжение атаки с попаданием Риса Джеймса в штангу. Этим натиск "синих" и закончился.
"Челси" провел чрезвычайно беззубый матч, контролируя мяч без создания остроты. Ставка "Динамо" на контратаки сработала полностью.
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Челси" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Оршич 13.
"Динамо Загреб": Ливакович, Мохаррами (Лауритсен
76), Шутало, Перич, Ристовски, Адеми (Батурина 89), Мишич, Иванушец, Петкович (Дрмич 90), Оршич (Шпикич 77).
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Фофана, Аспиликуэта (Зийеш 45), Кулибали, Чилуэлл (Кукурелья 71), Ковачич (Жоржиньо 59), Маунт, Хаверц, Стерлинг (Пулишич 75), Обамеянг (Бройя 59).
Предупреждения: Батурина — Кулибали, Маунт.
06.09.2022 21:50
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Последние комментарии:
Была бабка одна соседка, без зубов совсем. Все дедушки к ней ходили в гости. Она с открытым ртом всех принимала в гости и радовалась каждому дедушке. Вырос и понял что без зубов лучше сосут, сечете? Как челси беззубо в Загребе.
(ответить)
т.е. тухелю было мало выпустить зиеха против саута, решил добить пенсов сегодня)
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Пиздец, у костича прицел
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Загребское Один-Нольси зашкварнее, чем Манчестерское Шесть-Нольси...
(ответить)
Днорума в своём стиле ВУХАХАХАХАХАХА а топовый навес на лаве эхехе
(ответить)
Оруууу
Кунде после поражения «Челси»: «Я чуть не перешел к ним!»
(ответить)
Небось Тухель опять посетует на игроков и не хватку достаточно плодотворного ТО, мол нужны еще игроки и полетим в космос
(ответить)
Тухель нужна новая муза. Кто-нибудь из малолетних пенсов подгоните ему свою мать)
(ответить)
Джо Коул:
«Как исправить ситуацию? Для начала защитники должны как можно скорее собраться. Я могу привести бесчисленное количество примеров, когда Кулибали очень плохо опекал своего игрока, неправильно шёл в отбор. Для 31-летнего защитника он должен быстро войти в курс дела».
«Единственный плюс для Томаса Тухеля в том, что многие игроки, которые ранее стучали к нему дверь и спрашивали, почему они не играют, наконец получились свои шансы, так что, по крайней мере, теперь он может объяснить им, почему он не выпускает их на поле».
Орууууу крааасиввооооо поссал на зиеееехаааа
(ответить)
Статистика Хакима Зиеша:
0/7 точных навесов;
0/3 успешных обводок;
1/2 длинных передач;
12 потерь мяча.
Чета оруууууууу
(ответить)
Пенсы шо с ебалом,черти суки?!
(ответить)
Біси дохнуть, сонце сходить,
Ця земля воїнів родить!
Хай сміливих смерть обходить!
Гуляй, дике поле!
Ворог сунеться без перестану,
Із землі прадіди повстануть!
І затягне на той світ, враже,
Наше дике поле!
(ответить)
кто главное дорогостоящее гавно всея апл:
магуайер или фофана?
(ответить)
Эх Челси Челси.... Мы вернёмся на фапл сильнее...
(ответить)
Как же сднил Юве. Казалось бы ещё недавно в Юве играти Тевес, Кьеллини, Пирло, Буффон. И они выходили в финал ЛЧ. А сейчас Ксотич, Миретти, Рабьё, Паредес, Милик. Я ебал
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https://ibb.co/ZKWY9LQ
БЛЯЯЯЯ АХАХХААХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА ЕБАТЬ КУНДЕ ЩАС ПОССАЛ НА ЧЛЕНСИ АХАХХАХАХАХАХА
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Эта ЛЧ будет Галтье и его ПСЖ. Потом пенсы возьмут его тренером. Вангую
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Нужен матч мю мс что бы скамовская тварина любая сломала ноги холанду, иначе сложно будет в апл
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