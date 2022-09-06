Фукс: "Надеюсь, Роджерс останется в "Лестере"

Бывший защитник "Лестера" Кристиан Фукс считает, что "лисы" должны сохранить доверие своему главному тренеру Брендану Роджерсу.

Только раз сыграв вничью и потерпев пять поражений в шести первых матчах, "Лестер" оказался на самом дне таблицы Премьер-Лиги.



Ходят слухи, что клуб с "Кинг Пауэр" помышляет об увольнении Роджерса после провального старта сезона, однако Фукс убежден, что это было бы ошибкой.



"Надеюсь, он останется. Он является благом для "Лестера".



"Когда он только взялся за работу, в первом матче мы проиграли "Уотфорду" 2:1, но с тех пор мы совершили такой большой скачок в правильном направлении".



"Если он уйдет, это окажет значительное влияние на клуб, потому что он по-настоящему трансформировал эту команду из контратакующей команды в команду, которая контролирует мяч".



"Да и кого вы позовете, если он уйдет? Кто может продолжить его дело?"



"Нельзя принимать иррациональные решения. Да, пять поражений. Но нельзя забывать, насколько успешен он был в предыдущие годы", — сообщил Фукс BBC.