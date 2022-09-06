FA предъявила обвинения Маршу
Главному тренеру "Лидса" Джесси Маршу были предъявлены обвинения за его стычку с рефери Робертом Джонсом во время проигранного матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (5:2).
Марш был чрезвычайно зол на Джонса и его помощника по VAR Дэвида Кута, которые решили не назначать пенальти, когда Аарон Хики сбил в штрафной "пчел" Крисенсио Саммервилла.
Стычка Марша и Джонса завершилась тем, что Джесси, чья команда на тот момент уступала со счетом 3:1, был изгнан на трибуны.
Как говорится в заявлении Ассоциации, американский специалист обвиняется в неподобающем поведении и/или использовании неподобающей речи.
Теперь у Марша есть время до пятницы, чтобы предоставить свои объяснения FA.
06.09.2022 20:00
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