Конте пожаловался на расписание

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте пожаловался на невыносимый график матчей.

Домашним противостоянием с "Марселем" в Лиге Чемпионов в среду "Тоттенхэм" начнет отрезок из трех матчей в течение шести дней.



Это будет уже второй такого рода отрезок для "шпор", которые едва сыграли против "Ноттингем Форест", "Вест Хэма" и Фулхэма" на дистанции в неделю, и Конте признается, что это с ним впервые.



"Если честно, невероятно видеть такое расписание. Это безумие".



"Мы сыграли три матча в течение шести дней. Сейчас у нас перерыв в четыре дня, но затем это повторится: "Марсель", "Сити" "Спортинг" в течение шести дней. Думаю, я впервые в своей карьере вижу такое расписание".



"Если сравнивать с другими командами, то "Тоттенхэм" сильно ущемляют. Нам не повезло".



"Я разговаривал об этом с клубом, и они должны серьезно побеседовать с Премьер-Лигой. Одним днем больше или меньше — это может кардинально изменить твою жизнь", — цитирует Конте Daily Mail.