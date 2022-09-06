Конте пожаловался на расписание

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте пожаловался на невыносимый график матчей.

Домашним противостоянием с "Марселем" в Лиге Чемпионов в среду "Тоттенхэм" начнет отрезок из трех матчей в течение шести дней.

Это будет уже второй такого рода отрезок для "шпор", которые едва сыграли против "Ноттингем Форест", "Вест Хэма" и Фулхэма" на дистанции в неделю, и Конте признается, что это с ним впервые.

"Если честно, невероятно видеть такое расписание. Это безумие".

"Мы сыграли три матча в течение шести дней. Сейчас у нас перерыв в четыре дня, но затем это повторится: "Марсель", "Сити" "Спортинг" в течение шести дней. Думаю, я впервые в своей карьере вижу такое расписание".

"Если сравнивать с другими командами, то "Тоттенхэм" сильно ущемляют. Нам не повезло".

"Я разговаривал об этом с клубом, и они должны серьезно побеседовать с Премьер-Лигой. Одним днем больше или меньше — это может кардинально изменить твою жизнь", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. isidro 06.09.2022 19:59 # isidro
    Парик не умеет работать в плотном графике. Ему бы без еврокубков, вот тогда и в чемпе можно побороться

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  2. vagifspurs 06.09.2022 19:12 # vagifspurs
    Это правда.

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