Байи обвинил МЮ в фаворитизме насчет английских игроков

Эрик Байи Защитник Эрик Байи обвинил "Манчестер Юнайтед" в фаворитизме относительно английских игроков.

Сыграв только 70 матчей за "Юнайтед" в течение шести лет, в августе Байи отправился в "Марсель" на правах аренды, чтобы получать практику.

Эрик откровенно разочаровался тем, что "красные дьяволы" упорно ставили в стартовый состав игроков вроде Харри Магуайра вместо него.

"Клубу следовало бы избегать фаворитизма в отношении английских игроков и давать каждому шанс. Клуб должен поощрять конкуренцию в раздевалке, а не отдавать предпочтение отдельным игрокам. У меня всегда было ощущение, что игроки сборной в приоритете".

"Этого нет в "Челси" или других больших клубах Премьер-Лиги. Некоторые люди считают, что их место в стартовом составе — это само собой разумеющееся, но это ослабляет команду. К счастью, у Тен Хага сильный характер, и я надеюсь, он изменит это".

"Я играл в важных матчах и в некоторых признавался лучшим игроком. Думаю, я проявлял себя, когда мне давалась возможность. Мне просто не хватало стабильности, потому что, думаю, я заслуживал больше минут", — сообщил Байи The Times.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 06.09.2022 18:26 # insomniac
    справедливые слова от Эрика. после прихода магваера Эрик так и не получил нормального игрового времени даже когда мага косячил а сам Эрик был здоров.

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  2. alexomck 06.09.2022 18:18 # alexomck
    70 матчей в чемпе за 6 сезонов - топ-хрусталь

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  3. redevil777 06.09.2022 18:12 # redevil777
    Если посчитать его зарплату на количество матчей, то хрустальный самый дорогой защитник в истории - ноги должен целовать МЮ

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