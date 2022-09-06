Байи обвинил МЮ в фаворитизме насчет английских игроков
Защитник Эрик Байи обвинил "Манчестер Юнайтед" в фаворитизме относительно английских игроков.
Сыграв только 70 матчей за "Юнайтед" в течение шести лет, в августе Байи отправился в "Марсель" на правах аренды, чтобы получать практику.
Эрик откровенно разочаровался тем, что "красные дьяволы" упорно ставили в стартовый состав игроков вроде Харри Магуайра вместо него.
"Клубу следовало бы избегать фаворитизма в отношении английских игроков и давать каждому шанс. Клуб должен поощрять конкуренцию в раздевалке, а не отдавать предпочтение отдельным игрокам. У меня всегда было ощущение, что игроки сборной в приоритете".
"Этого нет в "Челси" или других больших клубах Премьер-Лиги. Некоторые люди считают, что их место в стартовом составе — это само собой разумеющееся, но это ослабляет команду. К счастью, у Тен Хага сильный характер, и я надеюсь, он изменит это".
"Я играл в важных матчах и в некоторых признавался лучшим игроком. Думаю, я проявлял себя, когда мне давалась возможность. Мне просто не хватало стабильности, потому что, думаю, я заслуживал больше минут", — сообщил Байи The Times.
06.09.2022 18:00
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Последние комментарии:
справедливые слова от Эрика. после прихода магваера Эрик так и не получил нормального игрового времени даже когда мага косячил а сам Эрик был здоров.
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70 матчей в чемпе за 6 сезонов - топ-хрусталь
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Если посчитать его зарплату на количество матчей, то хрустальный самый дорогой защитник в истории - ноги должен целовать МЮ
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