Менди отказался от нового контракта с "Челси"

Эдуар Менди Голкипер "Челси" Эдуар Менди отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

Несмотря на неубедительное начало этого сезона, своей игрой в двух предыдущих кампаниях Менди с лихвой заслужил прибавку к зарплате.

Однако переговоры с Эдуаром, одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля, складываются не так уж гладко. 30-летний сенегалец ответил отказом на стартовое предложение "Челси".

По информации Evening Standard, отказ Менди обусловлен тем, что "синие" предложили Эдуару зарплату ниже, нежели те 190,000 фунтов в неделю, которые получает его дублер Кепа Аррисабалага.

Добавим, действующий контракт Менди рассчитан до 2025 года.


Метки контракты, Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 17:00

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  1. lexa-arsenal 06.09.2022 17:58 # lexa-arsenal
    Орууууууу

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  2. jirrort 06.09.2022 17:44 # jirrort
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  3. hammersmith 06.09.2022 17:35 # hammersmith
    Обоссаны

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  4. grafters 06.09.2022 17:22 # grafters
    думаю, он уже принёс больше пользы на поле для Челси чем Петер Чех, поэтому повышение вполне заслуженно.
    Тем более чемпион Африки (Чех чемпионом Африки, напоминаю, не был).
    Разве что ему уже 30 лет, но для вратаря это не возраст.

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  5. yela 06.09.2022 17:18 # yela
    Как бы он место в старте не потерял. И дело не в контракте

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  6. breadpeat 06.09.2022 17:13 # breadpeat
    ему не больно?

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  7. sisyazavr 06.09.2022 17:02 # sisyazavr
    Надо повышать уровень клуба, чтобы такого не происходило

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