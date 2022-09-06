Менди отказался от нового контракта с "Челси"
Голкипер "Челси" Эдуар Менди отклонил предложение своего клуба о новом контракте.
Несмотря на неубедительное начало этого сезона, своей игрой в двух предыдущих кампаниях Менди с лихвой заслужил прибавку к зарплате.
Однако переговоры с Эдуаром, одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля, складываются не так уж гладко. 30-летний сенегалец ответил отказом на стартовое предложение "Челси".
По информации Evening Standard, отказ Менди обусловлен тем, что "синие" предложили Эдуару зарплату ниже, нежели те 190,000 фунтов в неделю, которые получает его дублер Кепа Аррисабалага.
Добавим, действующий контракт Менди рассчитан до 2025 года.
06.09.2022 17:00
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Орууууууу
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Обоссаны
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думаю, он уже принёс больше пользы на поле для Челси чем Петер Чех, поэтому повышение вполне заслуженно.
Тем более чемпион Африки (Чех чемпионом Африки, напоминаю, не был).
Разве что ему уже 30 лет, но для вратаря это не возраст.
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Как бы он место в старте не потерял. И дело не в контракте
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ему не больно?
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Надо повышать уровень клуба, чтобы такого не происходило
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