Менди отказался от нового контракта с "Челси"

Голкипер "Челси" Эдуар Менди отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

Несмотря на неубедительное начало этого сезона, своей игрой в двух предыдущих кампаниях Менди с лихвой заслужил прибавку к зарплате.



Однако переговоры с Эдуаром, одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля, складываются не так уж гладко. 30-летний сенегалец ответил отказом на стартовое предложение "Челси".



По информации Evening Standard, отказ Менди обусловлен тем, что "синие" предложили Эдуару зарплату ниже, нежели те 190,000 фунтов в неделю, которые получает его дублер Кепа Аррисабалага.



Добавим, действующий контракт Менди рассчитан до 2025 года.