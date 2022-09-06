Диего Косте отказано в разрешении на работу

Диего Коста Переход Диего Косты в "Вулверхэмптон" оказался под вопросом после того, как экс-нападающий "Челси" не получил разрешение на работу в Англии.

"Вулверхэмптон" надеялся заключить контракт с Костой в срок до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу, планируя восполнить с помощью Диего потерю Саши Калайджича, получившего травму крестообразных связок колена.

Однако 33-летнему испанцу, который свой последний официальный матч сыграл еще в декабре прошлого года, было отказано в разрешении на работу.

Как сообщает Sky Sports, "волки" немедленно обратились в FA с апелляцией и рассчитывают на окончательное решение в ближайшие 48 часов.

Daily Mirror в свою очередь утверждает, что "Вулверхэмптон" уже рассматривает эк-нападающего "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Энди Кэрролла в качестве альтернативы Косте.


Метки Вулверхэмптон, Коста

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 877

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 06.09.2022 16:25 # mancityman
    Хотим Пса обратно в АПЛ!!!

    (ответить)

  2. felix-the-cat 06.09.2022 16:15 # felix-the-cat
    С обосранными пенсами никто дела иметь не хочет

    (ответить)

  3. bangladesh 06.09.2022 16:14 # bangladesh
    хахахаха и так будет с каждым пенсом

    пенс это клеймо говна...

    (ответить)

  4. mancunia-planet 06.09.2022 16:09 # mancunia-planet
    И какого хуя отказали ему? Жаль волков, конечно.

    (ответить)

  5. superglor 06.09.2022 16:09 # superglor
    Эта собака дикая еще покусает кого-нибудь, правильно что ему в цивилизованной стране Англии отказывают.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: