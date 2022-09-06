Диего Косте отказано в разрешении на работу
Переход Диего Косты в "Вулверхэмптон" оказался под вопросом после того, как экс-нападающий "Челси" не получил разрешение на работу в Англии.
"Вулверхэмптон" надеялся заключить контракт с Костой в срок до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу, планируя восполнить с помощью Диего потерю Саши Калайджича, получившего травму крестообразных связок колена.
Однако 33-летнему испанцу, который свой последний официальный матч сыграл еще в декабре прошлого года, было отказано в разрешении на работу.
Как сообщает Sky Sports, "волки" немедленно обратились в FA с апелляцией и рассчитывают на окончательное решение в ближайшие 48 часов.
Daily Mirror в свою очередь утверждает, что "Вулверхэмптон" уже рассматривает эк-нападающего "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Энди Кэрролла в качестве альтернативы Косте.
06.09.2022 16:00
Просмотров: 877
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хотим Пса обратно в АПЛ!!!
(ответить)
С обосранными пенсами никто дела иметь не хочет
(ответить)
хахахаха и так будет с каждым пенсом
пенс это клеймо говна...
(ответить)
И какого хуя отказали ему? Жаль волков, конечно.
(ответить)
Эта собака дикая еще покусает кого-нибудь, правильно что ему в цивилизованной стране Англии отказывают.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий