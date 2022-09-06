Диего Косте отказано в разрешении на работу

Переход Диего Косты в "Вулверхэмптон" оказался под вопросом после того, как экс-нападающий "Челси" не получил разрешение на работу в Англии.

"Вулверхэмптон" надеялся заключить контракт с Костой в срок до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу, планируя восполнить с помощью Диего потерю Саши Калайджича, получившего травму крестообразных связок колена.



Однако 33-летнему испанцу, который свой последний официальный матч сыграл еще в декабре прошлого года, было отказано в разрешении на работу.



Как сообщает Sky Sports, "волки" немедленно обратились в FA с апелляцией и рассчитывают на окончательное решение в ближайшие 48 часов.



Daily Mirror в свою очередь утверждает, что "Вулверхэмптон" уже рассматривает эк-нападающего "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Энди Кэрролла в качестве альтернативы Косте.