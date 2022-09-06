"Челси" планирует купить полузащитника в январе

Тодд Бели Владельцы "Челси" готовы потратиться на нового полузащитника в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом Тодд Бели и его партнеры инвестировали в укрепление состава "Челси" рекордные для своего клуба 273 миллиона фунтов.

Однако Evening Standard утверждает, что владельцы "Челси" не собираются останавливаться и сейчас строят планы на январь. Со своей приоритетной задачей "синие" уже определились.

Больше всего "Челси" хочет укрепить центр поля, несмотря на приглашение Дениса Закариа из "Ювентуса" на правах аренды. К этому "синих" подталкивают истекающие в конце сезона контракты Нголо Канте и Жоржиньо.

Отметим, что до сделки по Закариа "Челси" сделал предложения насчет Ромеро Лавиа из "Саутгемптона" и Эдсона Альвареса из "Аякса", но оба были отклонены. Также "синие" интересовались Ибраимом Сангаре из ПСВ.

Помимо приглашения полузащитника, у "Челси" есть и другие задачи на январь. Например, лондонский клуб планирует вернуться за юным дарованием московского "Динамо" Артуром Захаряном.


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 13:00

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