"Ливерпуль" лишился Хендерсона на три недели

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит около трех недель с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Хендерсон был вынужденно заменен во второй половине победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в прошлую среду, в результате пропустив дерби с "Эвертоном" в субботу.



Как сообщает The Athletic, Джордан еще в пятницу прошел углубленное обследование, которое обнаружило лишь небольшое растяжение.



Теперь 32-летний полузащитник пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Наполи" и "Аякса", а также поединки Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" и "Челси".



При этом Хендерсон сохраняет шансы восстановиться к международному перерыву позже в сентябре, чтобы сыграть за сборную Англии против Италии и Германии в Лиге Наций.