"Ливерпуль" лишился Хендерсона на три недели
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит около трех недель с травмой задней поверхности бедра.
Напомним, Хендерсон был вынужденно заменен во второй половине победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в прошлую среду, в результате пропустив дерби с "Эвертоном" в субботу.
Как сообщает The Athletic, Джордан еще в пятницу прошел углубленное обследование, которое обнаружило лишь небольшое растяжение.
Теперь 32-летний полузащитник пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Наполи" и "Аякса", а также поединки Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" и "Челси".
При этом Хендерсон сохраняет шансы восстановиться к международному перерыву позже в сентябре, чтобы сыграть за сборную Англии против Италии и Германии в Лиге Наций.
06.09.2022 12:00
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Баба с возу, кобыле легче
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Михуйло,ты будешь банить голубых комплексвомэнов?или тут любые неадекваты так и будут своё говно тут оставлять?
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здоровья капитану портовых, пусть поправляется
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травмы бедер, ягодиц, анусов... неугомонно прыгают на страпоне портовые заглотульки
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Научите этого черта бегать
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