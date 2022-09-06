"Ливерпуль" лишился Хендерсона на три недели

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит около трех недель с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Хендерсон был вынужденно заменен во второй половине победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в прошлую среду, в результате пропустив дерби с "Эвертоном" в субботу.

Как сообщает The Athletic, Джордан еще в пятницу прошел углубленное обследование, которое обнаружило лишь небольшое растяжение.

Теперь 32-летний полузащитник пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Наполи" и "Аякса", а также поединки Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" и "Челси".

При этом Хендерсон сохраняет шансы восстановиться к международному перерыву позже в сентябре, чтобы сыграть за сборную Англии против Италии и Германии в Лиге Наций.


Метки Ливерпуль, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 581

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. heyoung 06.09.2022 12:54 # heyoung
    Баба с возу, кобыле легче

    (ответить)

  2. liverbro 06.09.2022 12:40 # liverbro
    Михуйло,ты будешь банить голубых комплексвомэнов?или тут любые неадекваты так и будут своё говно тут оставлять?

    (ответить)

  3. grafters 06.09.2022 12:31 # grafters
    здоровья капитану портовых, пусть поправляется

    (ответить)

  4. true-manc 06.09.2022 12:06 # true-manc
    травмы бедер, ягодиц, анусов... неугомонно прыгают на страпоне портовые заглотульки

    (ответить)

  5. theo-zm 06.09.2022 12:05 # theo-zm
    Научите этого черта бегать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: