Увольнение Роджерса стоило бы "Лестеру" 10 млн. фунтов

"Лестеру" придется раскошелиться примерно на 10 миллионов фунтов, если клуб захочет уволить своего главного тренера Брендана Роджерса.

В декабре 2019 Роджерс заключил с "Лестером" новый контракт до июня 2025, став самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба с "Кинг Пауэр".



Однако сейчас дела Брендана идут неважно, его команда провалила старт нового сезона Премьер-Лиги и сейчас занимает последнее место — с единственным набранным очком и 16 пропущенными голами в шести матчах.



При этом сам Роджерс не скрывает своего раздражения относительно летней трансферной кампании клуба. "Лестер" позволил Брендану пригласить только одного полевого игрока в лице Ваута Фаса, да и тот лишь стал заменой проданному в "Челси" Весле Фофана.



До международного перерыва "лисам" предстоит сыграть с "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом", и если ситуация с результатами не наладится, дальнейшее пребывание Роджерса в клубе может оказаться под вопросом.



Правда, роскошный контракт Брендана предусматривает внушительную компенсацию за его расторжение, и это может стать проблемой для "Лестера", который и так был включен УЕФА в список наблюдения на предмет соблюдения правил финансового фейр-плей.