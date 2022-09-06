Увольнение Роджерса стоило бы "Лестеру" 10 млн. фунтов
"Лестеру" придется раскошелиться примерно на 10 миллионов фунтов, если клуб захочет уволить своего главного тренера Брендана Роджерса.
В декабре 2019 Роджерс заключил с "Лестером" новый контракт до июня 2025, став самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба с "Кинг Пауэр".
Однако сейчас дела Брендана идут неважно, его команда провалила старт нового сезона Премьер-Лиги и сейчас занимает последнее место — с единственным набранным очком и 16 пропущенными голами в шести матчах.
При этом сам Роджерс не скрывает своего раздражения относительно летней трансферной кампании клуба. "Лестер" позволил Брендану пригласить только одного полевого игрока в лице Ваута Фаса, да и тот лишь стал заменой проданному в "Челси" Весле Фофана.
До международного перерыва "лисам" предстоит сыграть с "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом", и если ситуация с результатами не наладится, дальнейшее пребывание Роджерса в клубе может оказаться под вопросом.
Правда, роскошный контракт Брендана предусматривает внушительную компенсацию за его расторжение, и это может стать проблемой для "Лестера", который и так был включен УЕФА в список наблюдения на предмет соблюдения правил финансового фейр-плей.
06.09.2022 10:00
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Последние комментарии:
состав хороший же, просто взбодриться надо всем, и если БР не хочет этим заниматься, нужно искать нового тренера
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владельцам пох на клуб, судя по активности на трансферном рынке. может и просидит броджерс до конца сезона
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На самом деле все возможно. Очень сильный состав внизу турнирной таблицы в этом году. Никто не хочет вылетать, ни Фулхэм, ни Саутгемптон, ни КП, ни Лидс. А кому-то все же вылететь придется. Вот получается, что Лестер и Эвертон борются за выживание?
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теперь то уж чего, давайте поработайте, сохранить прописку уж точно должно получиться, держи бодрее кролик
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Руководство "Лестера" видимо ждет чуда от Броджерса, но с такими вложениями в этом сезоне им мало что светит.
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