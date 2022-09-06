Увольнение Роджерса стоило бы "Лестеру" 10 млн. фунтов

Брендан Роджерс "Лестеру" придется раскошелиться примерно на 10 миллионов фунтов, если клуб захочет уволить своего главного тренера Брендана Роджерса.

В декабре 2019 Роджерс заключил с "Лестером" новый контракт до июня 2025, став самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба с "Кинг Пауэр".

Однако сейчас дела Брендана идут неважно, его команда провалила старт нового сезона Премьер-Лиги и сейчас занимает последнее место — с единственным набранным очком и 16 пропущенными голами в шести матчах.

При этом сам Роджерс не скрывает своего раздражения относительно летней трансферной кампании клуба. "Лестер" позволил Брендану пригласить только одного полевого игрока в лице Ваута Фаса, да и тот лишь стал заменой проданному в "Челси" Весле Фофана.

До международного перерыва "лисам" предстоит сыграть с "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом", и если ситуация с результатами не наладится, дальнейшее пребывание Роджерса в клубе может оказаться под вопросом.

Правда, роскошный контракт Брендана предусматривает внушительную компенсацию за его расторжение, и это может стать проблемой для "Лестера", который и так был включен УЕФА в список наблюдения на предмет соблюдения правил финансового фейр-плей.


Метки Лестер, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 06.09.2022 11:06 # tursa
    состав хороший же, просто взбодриться надо всем, и если БР не хочет этим заниматься, нужно искать нового тренера

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  2. isidro 06.09.2022 10:39 # isidro
    владельцам пох на клуб, судя по активности на трансферном рынке. может и просидит броджерс до конца сезона

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  3. high-malvern 06.09.2022 10:31 # high-malvern
    На самом деле все возможно. Очень сильный состав внизу турнирной таблицы в этом году. Никто не хочет вылетать, ни Фулхэм, ни Саутгемптон, ни КП, ни Лидс. А кому-то все же вылететь придется. Вот получается, что Лестер и Эвертон борются за выживание?

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  4. breadpeat 06.09.2022 10:12 # breadpeat
    теперь то уж чего, давайте поработайте, сохранить прописку уж точно должно получиться, держи бодрее кролик

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  5. empry 06.09.2022 10:02 # empry
    Руководство "Лестера" видимо ждет чуда от Броджерса, но с такими вложениями в этом сезоне им мало что светит.

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