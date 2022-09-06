Лаймер рассказал, что даже не собирался переходить в "Ливерпуль"

Конрад Лаймер и Юрген Клопп Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер заявил, что даже не рассматривал переход в "Ливерпуль" под занавес летнего трансферного окна.

Из-за эпидемии травм "Ливерпуль" был вынужден обратиться на трансферный рынок в конце августа для приглашения полузащитника.

В итоге "Ливерпуль" смог арендовать Артура Мело из "Ювентуса" — но лишь после того, как интерес "красных" отверг 25-летний Лаймер.

"Поспешный уход — это не мое. Если бы мне было суждено сменить клуб, я бы хотел тщательно это обдумать и спокойно решить, а не за один день".

"Особенно если учитывать, что из-за Чемпионата Мира первая половина сезона очень короткая, и у тебя не было бы времени, чтобы освоиться и нащупать свою игру".

"Премьер-Лига — это мило, но без нее можно прожить. Для меня гораздо важнее, как люди говорят со мной и каковы мои ощущения", — сообщил Лаймер Bild.


Метки Лаймер, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 09:00

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