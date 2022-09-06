Лаймер рассказал, что даже не собирался переходить в "Ливерпуль"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер заявил, что даже не рассматривал переход в "Ливерпуль" под занавес летнего трансферного окна.

Из-за эпидемии травм "Ливерпуль" был вынужден обратиться на трансферный рынок в конце августа для приглашения полузащитника.



В итоге "Ливерпуль" смог арендовать Артура Мело из "Ювентуса" — но лишь после того, как интерес "красных" отверг 25-летний Лаймер.



"Поспешный уход — это не мое. Если бы мне было суждено сменить клуб, я бы хотел тщательно это обдумать и спокойно решить, а не за один день".



"Особенно если учитывать, что из-за Чемпионата Мира первая половина сезона очень короткая, и у тебя не было бы времени, чтобы освоиться и нащупать свою игру".



"Премьер-Лига — это мило, но без нее можно прожить. Для меня гораздо важнее, как люди говорят со мной и каковы мои ощущения", — сообщил Лаймер Bild.