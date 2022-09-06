"Челси" консультировался у Ковачича насчет Гвардиола

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич признался, что клуб спрашивал у него совета насчет защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна появилась информация, что "Челси" предложил около 77 миллионов фунтов за Гвардиола и собирается позволить Йошко остаться в Лейпциге до конца сезона на правах аренды.



Эта история не получила развития. Более того, перед самым трансферным дедлайном Гвардиол заключил с клубом Бундеслиги новый контракт до 2027 года. Однако интерес "синих" к 20-летнему партнеру Ковачича по сборной Хорватии действительно существовал.



"Клуб спрашивал меня насчет Йошко, и я рассказал им все только лучшее. Мне не нужно ничего говорить о его игре — они и так знают, что он за игрок. У него превосходный характер".



"В национальной команде я видел, как он жаждет играть. Впереди у него отличная карьера, и я надеюсь, однажды мы будем вместе играть за этот клуб", — цитирует Ковачича Evening Standard.