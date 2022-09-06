Агент раскритиковал "Челси" за уход Рюдигера
Агент раскритиковал предыдущее руководство "Челси" за недостаточное желание сохранить защитника Антонио Рюдигера в "Реал".
Минувшим летом Рюдигер свободным агентом перешел из "Челси" в "Реал", однако участвовавший в этой сделке в качестве посредника агент Саиф Руби уверяет, что Антонио выбрал Королевский клуб вовсе не из-за денег.
У 29-летнего немца были на руках гораздо более выгодные предложения — а также предложение от Марины Грановской и Брюса Бака, ныне отошедших от управления "Челси", о новом контракте, но это лишь настроило игрока на отъезд со "Стэмфорд Бридж".
"Давайте я подтвержу это, в прямом эфире: предложение "Реала" было самым скромным из тех, что были у него на руках".
"Был клуб в Англии, предлагавший ему почти вдвое больше, и клуб в Европе, предлагавший вдвое больше этого".
"Я не собираюсь обсуждать детали. Каждый знает, что были команды, заинтересованные в этом игроке. Он один из лучших в мире".
"Антонио Рюдигер был одним из лучших, если не лучшим, защитником в мире и Премьер-Лиги. Поэтому Карло Анчелотти и захотел пригласить его в "Реал". Какова сейчас цена центрального защитника топ-уровня?"
"А если я скажу вам, что "Челси", их предыдущий режим, практически не предпринял попыток сохранить этого игрока? В то время он был очень рад остаться и, возможно, стать капитаном клуба. Ему предложили новый контракт — но вполовину того, что зарабатывал Ромелу Лукаку", — сообщил Руби talkSPORT.
06.09.2022 07:00
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Последние комментарии:
Этот агент наверное забыл кем был Рюдигер до перехода в Челси, был ноунеймом, первые 3 сезона играл отвратительно, потом Челси сделал из него человека и тут он сразу захотел жирный контракт, неблагодарность налицо
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А может пошел он-в свои годы просить огромную личку на несколько лет контракта?
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Щас руководство кнч сменилось, но лучше бы оставили его чем покупать Фофану за 70.
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