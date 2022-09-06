Агент раскритиковал "Челси" за уход Рюдигера

Агент раскритиковал предыдущее руководство "Челси" за недостаточное желание сохранить защитника Антонио Рюдигера в "Реал".

Минувшим летом Рюдигер свободным агентом перешел из "Челси" в "Реал", однако участвовавший в этой сделке в качестве посредника агент Саиф Руби уверяет, что Антонио выбрал Королевский клуб вовсе не из-за денег.



У 29-летнего немца были на руках гораздо более выгодные предложения — а также предложение от Марины Грановской и Брюса Бака, ныне отошедших от управления "Челси", о новом контракте, но это лишь настроило игрока на отъезд со "Стэмфорд Бридж".



"Давайте я подтвержу это, в прямом эфире: предложение "Реала" было самым скромным из тех, что были у него на руках".



"Был клуб в Англии, предлагавший ему почти вдвое больше, и клуб в Европе, предлагавший вдвое больше этого".



"Я не собираюсь обсуждать детали. Каждый знает, что были команды, заинтересованные в этом игроке. Он один из лучших в мире".



"Антонио Рюдигер был одним из лучших, если не лучшим, защитником в мире и Премьер-Лиги. Поэтому Карло Анчелотти и захотел пригласить его в "Реал". Какова сейчас цена центрального защитника топ-уровня?"



"А если я скажу вам, что "Челси", их предыдущий режим, практически не предпринял попыток сохранить этого игрока? В то время он был очень рад остаться и, возможно, стать капитаном клуба. Ему предложили новый контракт — но вполовину того, что зарабатывал Ромелу Лукаку", — сообщил Руби talkSPORT.