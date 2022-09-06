Анонс матча "Динамо Загреб" — "Челси"

"Челси" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездного матча против загребского "Динамо".

"Челси" не самым убедительным образом стартовал в Премьер-Лиге, в четырех последних матчах чередуя победы с поражениями.



Выезд в Загреб поможет лучше оценить текущее состояние команды Томаса Тухеля, которую в ближайшую субботу ждет дерби против "Фулхэма".



- Это будет первая встреча загребского "Динамо" и "Челси" в еврокубах. Более того, "синие" еще никогда не играли против хорватских команд в официальных матчах.



- "Челси" станет девятой английской командой, сразившейся с загребским "Динамо", которое выиграл два из трех таких последних матчей (1 поражение).



- Это будет восьмая кампания "Динамо" в Лиге Чемпионов. В семи предыдущих команда из Загреба не выходила из группы.



- "Челси" участвует в Лиге Чемпионов в 19-й раз, что ставит "синих" в один ряд с "Арсеналом", но до "Манчестер Юнайтед" (24) еще далеко.



- В 17 из 18 предыдущих сезонов выступлений в Лиге Чемпионов "Челси" выходил из группы, потерпев неудачу только в 2012/13.



- "Динамо" выиграло лишь пять из своих 42 матчей в Лиге Чемпионов (7 ничьих, 30 поражений). Из числа команд, которые провели 30+ матчей в турнире, только у АЕК (7%) и ФКСБ (10%) процент побед ниже, чем у загребцев (12%).



- "Челси" проиграл лишь один из 11 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (8 побед, 2 ничьи) — 1:0 против "Ювентуса" в сентябре 2021.



- "Челси" стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов на выезде впервые с сезона 2010/11. В 18 предыдущих попытках "синие" только дважды проигрывали первый матч в турнире (11 побед, 5 ничьих).



- Вингер "Челси" Рахим Стерлинг может стать всего лишь пятым футболистом, сыгравшим в Лиге Чемпионов за три различных английских команды.



Среди потерь "Челси" значатся только Тиаго Силва и Нголо Канте. Подписанные в заключительный день летнего трансферного окна Пьер-Эмерик Обамеянг и Денис Закариа готовы к дебюту за свой новый клуб.



Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Челси" (Англия)

Загреб. Стадион "Максимир". 19:45 Онлайн-трансляция