Гвардиола: "Сити" не может полагаться на одного Холанда в Лиге Чемпионов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может чересчур полагаться на нападающего Эрлинга Холанда в своем стремлении выиграть Лигу Чемпионов.

Желание выиграть Лигу Чемпионов, которая никак не покорится "Сити" при Гвардиоле, наверняка, было одним из факторов в решении "горожан" приобрести Холанда у дортмундской "Боруссии" минувшим летом.



Эрлинг блестяще начал свою карьеру в Премьер-Лиге, забив 10 голов в шести первых матчах, однако Гвардиола предупреждает, что 22-летний норвежец сам по себе не гарантирует "горожанам" успех в Европе.



"Если мы все возложим на плечи Эрлинга, мы не выиграем Лигу Чемпионов. Мы стараемся помогать ему забивать голы. Мы убедили его перейти сюда, потому что испытывали дефицит нападающих и чувствовали, что он может подойти нам".



"Я понимаю, что каждый говорит насчет Эрлинга, но у меня есть трое или четверо новых игроков, и я хочу, чтобы они освоились. Надеюсь, он будет полезен нам, но мы не сможем выиграть Лигу Чемпионов только из-за него, как и проиграть только из-за него. Он обладает особенными качествами и, возможно, решит наши проблемы, однако мы должны хорошо играть как команда", — цитирует Гвардиолу ESPN.