Обамеянг готов дебютировать за "Челси" в Загребе

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг готов сыграть против загребского "Динамо".

Матчем в Загребе во вторник "Челси" стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов, и Тухель планирует использовать в этой игре 33-летнего Обамеянга, который был куплен у "Барселоны" в заключительный день летнего трансферного окна.



Проблема лишь в том, что Пьер-Эмерик вернулся в Лондон с переломом челюсти, однако для габонца была изготовлена специальная маска, которая позволяет ему тренироваться и играть.



"Мы воспользовались возможностью взять в Загреб каждого, кто сможет провести нашу заключительную тренировку здесь. В том числе Дениса (Закариа) и Обамеянга".



"Обамеянг прошел фитнес-тест в маске, он чувствует себя хорошо и тренируется нормально, и если сегодня все будет в порядке, они оба будут доступны для участия в матче".



"Он того рода игрок, который раскрывается, находясь под давлением. Он очень амбициозен, очень сосредоточен, ему не терпится играть за нас и кое-что доказать".



"Мы почувствовали это с первого момента, и поэтому он с нами. Мы с радостью пригласили его сюда, чтобы он проявил себя".



"Есть ли у него проблемы с тренировками в маске? Если проблемы возникнут, он, конечно, не сыграет, но вчера ничего такого не было, и я надеюсь, не будет завтра".



"Готов ли он к выходу в старте? Конечно. Но он не может сыграть 90 минут, и нам нужно решить, сколько минут мы ему отведем. Очевидно, что ему нужны минуты, чтобы обрести ритм и форму, поэтому нам нужно решить, выйдет он со скамейки или в старте", — цитирует Тухеля Sky Sports.