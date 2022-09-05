Обамеянг готов дебютировать за "Челси" в Загребе

Пьер-Эмерик Обамеянг Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг готов сыграть против загребского "Динамо".

Матчем в Загребе во вторник "Челси" стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов, и Тухель планирует использовать в этой игре 33-летнего Обамеянга, который был куплен у "Барселоны" в заключительный день летнего трансферного окна.

Проблема лишь в том, что Пьер-Эмерик вернулся в Лондон с переломом челюсти, однако для габонца была изготовлена специальная маска, которая позволяет ему тренироваться и играть.

"Мы воспользовались возможностью взять в Загреб каждого, кто сможет провести нашу заключительную тренировку здесь. В том числе Дениса (Закариа) и Обамеянга".

"Обамеянг прошел фитнес-тест в маске, он чувствует себя хорошо и тренируется нормально, и если сегодня все будет в порядке, они оба будут доступны для участия в матче".

"Он того рода игрок, который раскрывается, находясь под давлением. Он очень амбициозен, очень сосредоточен, ему не терпится играть за нас и кое-что доказать".

"Мы почувствовали это с первого момента, и поэтому он с нами. Мы с радостью пригласили его сюда, чтобы он проявил себя".

"Есть ли у него проблемы с тренировками в маске? Если проблемы возникнут, он, конечно, не сыграет, но вчера ничего такого не было, и я надеюсь, не будет завтра".

"Готов ли он к выходу в старте? Конечно. Но он не может сыграть 90 минут, и нам нужно решить, сколько минут мы ему отведем. Очевидно, что ему нужны минуты, чтобы обрести ритм и форму, поэтому нам нужно решить, выйдет он со скамейки или в старте", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Динамо Загреб, Обамеянг, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2022 23:00

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  1. layert 06.09.2022 00:05 # layert
    На Неймара похож!

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  2. jirrort 05.09.2022 23:04 # jirrort
    Верю в него пиздец,даже несмотря на 9 номер.

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