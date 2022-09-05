"Вулверхэмптон" готов предложить Косте контракт до конца сезона

"Вулверхэмптон" предложит контракт до конца сезона нападающему Диего Косте, если тот пройдет медобследование.

Напомним, в минувшую субботу новичок "Вулверхэмптона" Саша Калайджич, несколькими днями ранее купленный у "Штутгарта" за 15.5 млн. фунтов, получил травму крестообразных связок колена.



Поскольку трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, "волки" были вынуждены обратиться на рынок свободных агентов для укрепления проблемной позиции.



Как сообщает The Telegraph, 33-летний Коста проявил заинтересованность к возвращению в Премьер-Лигу, где ранее в своей карьере он провел три сезона за "Челси", и уже сегодня поздно ночью прилетит в Англию.



На среду у испанца бразильского происхождения запланировано медобследование, и если никаких проблем не возникнет, клуб с "Молинью" предложит ветерану контракт до конца сезона.



Добавим, Коста находится без клуба с января после своего расставания с "Атлетико Минейро". Диего еще должен будет получить разрешение на работу в Англии, но с этим не ожидается никаких проблем.