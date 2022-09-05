"Вулверхэмптон" готов предложить Косте контракт до конца сезона
"Вулверхэмптон" предложит контракт до конца сезона нападающему Диего Косте, если тот пройдет медобследование.
Напомним, в минувшую субботу новичок "Вулверхэмптона" Саша Калайджич, несколькими днями ранее купленный у "Штутгарта" за 15.5 млн. фунтов, получил травму крестообразных связок колена.
Поскольку трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, "волки" были вынуждены обратиться на рынок свободных агентов для укрепления проблемной позиции.
Как сообщает The Telegraph, 33-летний Коста проявил заинтересованность к возвращению в Премьер-Лигу, где ранее в своей карьере он провел три сезона за "Челси", и уже сегодня поздно ночью прилетит в Англию.
На среду у испанца бразильского происхождения запланировано медобследование, и если никаких проблем не возникнет, клуб с "Молинью" предложит ветерану контракт до конца сезона.
Добавим, Коста находится без клуба с января после своего расставания с "Атлетико Минейро". Диего еще должен будет получить разрешение на работу в Англии, но с этим не ожидается никаких проблем.
05.09.2022 22:00
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Последние комментарии:
Пенсята в этой ветке не понимают ситуацию. Коста и Синякам может отгрузить голы
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обоссыт лузеркуйню на изи в двух матчах, это его сучки.
что и говорить, коста в апл побыл 3 года - выиграл 2 апл.
лузеркуйня в апл 31 год - 1 апл.
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Забьёт лyзеpxyю пару штук
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