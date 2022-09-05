"Вулверхэмптон" готов предложить Косте контракт до конца сезона

Диего Коста "Вулверхэмптон" предложит контракт до конца сезона нападающему Диего Косте, если тот пройдет медобследование.

Напомним, в минувшую субботу новичок "Вулверхэмптона" Саша Калайджич, несколькими днями ранее купленный у "Штутгарта" за 15.5 млн. фунтов, получил травму крестообразных связок колена.

Поскольку трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, "волки" были вынуждены обратиться на рынок свободных агентов для укрепления проблемной позиции.

Как сообщает The Telegraph, 33-летний Коста проявил заинтересованность к возвращению в Премьер-Лигу, где ранее в своей карьере он провел три сезона за "Челси", и уже сегодня поздно ночью прилетит в Англию.

На среду у испанца бразильского происхождения запланировано медобследование, и если никаких проблем не возникнет, клуб с "Молинью" предложит ветерану контракт до конца сезона.

Добавим, Коста находится без клуба с января после своего расставания с "Атлетико Минейро". Диего еще должен будет получить разрешение на работу в Англии, но с этим не ожидается никаких проблем.


Метки Вулверхэмптон, Коста

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2022 22:00

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  1. staryi-eblan 05.09.2022 22:23 # staryi-eblan
    Пенсята в этой ветке не понимают ситуацию. Коста и Синякам может отгрузить голы

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  2. thegodfather 05.09.2022 22:12 # thegodfather
    обоссыт лузеркуйню на изи в двух матчах, это его сучки.

    что и говорить, коста в апл побыл 3 года - выиграл 2 апл.
    лузеркуйня в апл 31 год - 1 апл.

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  3. gucman 05.09.2022 22:07 # gucman
    Забьёт лyзеpxyю пару штук

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