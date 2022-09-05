Невилл оценил дебют Антони за "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл вынес свой вердикт насчет дебюта вингера Антони за "красных дьяволов".

Накануне Антони поучаствовал в победе "Юнайтед" над "Арсеналом" со счетом 3:1, забив первый в матче гол на 35-й минуте.



Изначально Невилл не ожидал, что Антони удастся отличиться в своем дебюте. Гари считает этот гол самым важным аспектом "перфоманса" 22-летнего бразильца.



"Он забил действительно хороший гол, но мяч был выложен для него как на блюдечке. Вообще-то, я не думал, что он забьет в этом матче".



"Я не удивился, что спустя час его сняли с игры. Слушайте, игра была наэлектризованной, быстрой и его первой за "Юнайтед". Самое важное в этом матче — это то, что он забил".



"Что касается его игры в целом, то он еще прибавит. Однако его будут лупить, если он продолжит пижонить", — цитирует Невилла Manchester Evening News.