FA не накажет Мойеса и Райса за критику судейства

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес и его капитан Деклан Райс избежали наказания со стороны FA насчет судейства после дерби против "Челси".

В минувшую субботу "Вест Хэм" потерпел поражение 2:1 от "Челси", причем рефери Энди Мэдли и система VAR в концовке отобрали у "молотобойцев" гол, который бы позволил им избежать поражения.



После финального свистка Мойес не стал сдерживать себя, обрушившись с критикой на судейство. А Райс в твиттере назвал отмененный гол "одним из худших решений с момента появления VAR в футболе".



Однако Ассоциация не стала выдвигать обвинения в адрес Дэвида и Деклана, сообщает Evening Standard.



Добавим, после окончания матча Мойес вступил в жесткую конфронтацию с рефери, а затем также посетил комнату арбитров. И за это шотландцу, возможно, еще придется ответить.