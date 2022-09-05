FA не накажет Мойеса и Райса за критику судейства

Дэвид Мойес Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес и его капитан Деклан Райс избежали наказания со стороны FA насчет судейства после дерби против "Челси".

В минувшую субботу "Вест Хэм" потерпел поражение 2:1 от "Челси", причем рефери Энди Мэдли и система VAR в концовке отобрали у "молотобойцев" гол, который бы позволил им избежать поражения.

После финального свистка Мойес не стал сдерживать себя, обрушившись с критикой на судейство. А Райс в твиттере назвал отмененный гол "одним из худших решений с момента появления VAR в футболе".

Однако Ассоциация не стала выдвигать обвинения в адрес Дэвида и Деклана, сообщает Evening Standard.

Добавим, после окончания матча Мойес вступил в жесткую конфронтацию с рефери, а затем также посетил комнату арбитров. И за это шотландцу, возможно, еще придется ответить.


Метки FA, Вест Хэм, Мойес, Райс, рефери

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2022 20:00

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