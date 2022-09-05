Сунесс раскритиковал трансфер Фофана
Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс раскритиковал покупку "Челси" защитника Весле Фофана.
Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "Челси" приобрел Фофана у "Лестера" по сделке стоимостью 70 миллионов фунтов, включая бонусы.
Однако Сунесс считает, что Весле не стоит таких денег и обладает скверным характером, поэтому "синие" еще могут пожалеть об этом приобретении.
"Я понимаю, что они нуждались в центральных защитниках, потому что Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен ушли, и они остались с Тиаго Силвой, которому 37 лет. Это тот возраст, когда твоя игра может обрушиться в течение месяца".
"Но отдать 70 миллионов фунтов за Фофана? В свой 21 год он обладает только потенциалом".
"Брендан Роджерс и "Лестер" имеют право чувствовать себя обиженными, потому что в марте они дали ему новый контракт — еще до его возвращения после перелома ноги, полученного в предсезонный период".
"Спустя пять месяцев он огорчает каждого в клубе и хочет уйти. Он поступил таким же образом, чтобы добиться перехода в "Лестер" из "Сент-Этьена". Поэтому мы говорим об игроке, который, еще не достигнув 22-летия, бросил два клуба как надоевшие игрушки. Удачи "Челси", если им заинтересуется "Реал", — сообщил Сунесс Daily Mail.
05.09.2022 19:00
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Последние комментарии:
Да цены сейчас такие конские на более менее игроков.
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Да вы заебали)
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Какой-то портовый бомж погорел от того,что Императоы одной покупкой Фофана перекрыли трансферный бюджет лузерпука на несколько лет вперед.
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Другое дело отвалить состояние за Магваера, хотя тот даже не Тоби
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