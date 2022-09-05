Сунесс раскритиковал трансфер Фофана

Весле Фофана Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс раскритиковал покупку "Челси" защитника Весле Фофана.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "Челси" приобрел Фофана у "Лестера" по сделке стоимостью 70 миллионов фунтов, включая бонусы.

Однако Сунесс считает, что Весле не стоит таких денег и обладает скверным характером, поэтому "синие" еще могут пожалеть об этом приобретении.

"Я понимаю, что они нуждались в центральных защитниках, потому что Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен ушли, и они остались с Тиаго Силвой, которому 37 лет. Это тот возраст, когда твоя игра может обрушиться в течение месяца".

"Но отдать 70 миллионов фунтов за Фофана? В свой 21 год он обладает только потенциалом".

"Брендан Роджерс и "Лестер" имеют право чувствовать себя обиженными, потому что в марте они дали ему новый контракт — еще до его возвращения после перелома ноги, полученного в предсезонный период".

"Спустя пять месяцев он огорчает каждого в клубе и хочет уйти. Он поступил таким же образом, чтобы добиться перехода в "Лестер" из "Сент-Этьена". Поэтому мы говорим об игроке, который, еще не достигнув 22-летия, бросил два клуба как надоевшие игрушки. Удачи "Челси", если им заинтересуется "Реал", — сообщил Сунесс Daily Mail.


Метки Сунесс, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2022 19:00

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  1. chebrec 05.09.2022 19:10 # chebrec
    Да цены сейчас такие конские на более менее игроков.

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  2. skydreams 05.09.2022 19:10 # skydreams
    Да вы заебали)

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  3. jirrort 05.09.2022 19:08 # jirrort
    Какой-то портовый бомж погорел от того,что Императоы одной покупкой Фофана перекрыли трансферный бюджет лузерпука на несколько лет вперед.

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  4. ganinilyha 05.09.2022 19:05 # ganinilyha
    Другое дело отвалить состояние за Магваера, хотя тот даже не Тоби

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