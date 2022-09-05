Сунесс раскритиковал трансфер Фофана

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс раскритиковал покупку "Челси" защитника Весле Фофана.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "Челси" приобрел Фофана у "Лестера" по сделке стоимостью 70 миллионов фунтов, включая бонусы.



Однако Сунесс считает, что Весле не стоит таких денег и обладает скверным характером, поэтому "синие" еще могут пожалеть об этом приобретении.



"Я понимаю, что они нуждались в центральных защитниках, потому что Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен ушли, и они остались с Тиаго Силвой, которому 37 лет. Это тот возраст, когда твоя игра может обрушиться в течение месяца".



"Но отдать 70 миллионов фунтов за Фофана? В свой 21 год он обладает только потенциалом".



"Брендан Роджерс и "Лестер" имеют право чувствовать себя обиженными, потому что в марте они дали ему новый контракт — еще до его возвращения после перелома ноги, полученного в предсезонный период".



"Спустя пять месяцев он огорчает каждого в клубе и хочет уйти. Он поступил таким же образом, чтобы добиться перехода в "Лестер" из "Сент-Этьена". Поэтому мы говорим об игроке, который, еще не достигнув 22-летия, бросил два клуба как надоевшие игрушки. Удачи "Челси", если им заинтересуется "Реал", — сообщил Сунесс Daily Mail.