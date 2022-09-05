Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил храбрость и характер Антони после успешного дебюта бразильского вингера за клуб.

Именно Антони, купленный у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, открыл счет в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне (3:1).



После матча Тен Хаг похвалил Антони, но признал, что 22-летний бразилец еще должен улучшить свои физические кондиции и привыкнуть к Премьер-Лиге.



"Я знаю, каким игроком он может быть. Он храбро действует на поле. Во время трансферного окна мы искали игроков с правильным характером, готовых сражаться".



"Он пропустил несколько тренировок, поэтому пока он играет не в полную мощь, но вы могли видеть его потенциал. Он действительно хорош, обладая своей скоростью, он идет в дриблинг и умеет прессинговать".



"В Премьер-Лиге играют в высоком темпе, и это будет вызовом для него, но мы видели его потенциал", — цитирует Тен Хага BBC.