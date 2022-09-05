Жезус разочарован поражением от "Юнайтед"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус поделился своим разочарованием после поражения 3:1 от "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Арсенал" впервые потерял очки в новом сезоне Премьер-Лиги, а Жезус был непривычно незаметен.



Больше всего Габриэля расстраивает то, что "канониры" уступили, значительно превзойдя соперника по игре.



"Мы ощущаем разочарование, потому что мы контролировали игру и были лучше, чем они. И потом мы просто пропустили. Но мы должны извлечь из этого урок и прибавить. Мы так хорошо выступаем в этом сезоне, но все еще есть вещи, в которых каждый должен прибавить. Мы будем оставаться сплоченными до конца и точка".



"Мы приехали играть против сильного соперника, и здесь всегда тяжело, ведь это Премьер-Лига. Поэтому мы не рады, ведь мы играли гораздо лучше".



"Но таков футбол, и если ты не добиваешь соперника, у тебя будут большие проблемы — это и случилось сегодня", — цитирует Жезуса Evening Standard.