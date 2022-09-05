Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

6-й тур английской Премьер-Лиге подарил массу судейских скандалов, которые продемонстрировали, что английским рефери система VAR помогает не всегда. "Арсенал" потерял первые очки, но остался лидером, "Лестер" укрепился в роли аутсайдера — об этом и другом в итогах уикенда.





Английские судьи ошибаются даже с VAR



Помощь "видеорефери" по задумке ее создателей и лоббистов должна была значительно уменьшить количество спорных моментов и убрать из футбола откровенно "нелегитимные" голы, но отчетный тур ярко продемонстрировал, что VAR не является панацеей от всех судейских бед в футболе, покуда имеет место человеческий фактор. Будто сговорившись, судьи чуть ли не во всех матчах принимали спорные решения, которые не стали более очевидными даже с применением VAR. В некоторых же случаях именно использование VAR помогло арбитрам придумать причины для отмены вполне законных голов.



В воскресенье судейская коллегия уже признала, что голы "Вест Хэма" в матче с "Челси" и "Ньюкасла" в поединке с "Кристал Пэлас" были отменены неправильно, что само по себе — большая редкость. Но были и другие спорные моменты: отмененный гол защитника "Эвертона" Коуди в матче с "Ливерпулем" (там же — неназначенный пенальти за руку Милнера и непоказанная Ван Дейку красная карточка), незасчитанный гол Коутиньо в ворота "Манчестер Сити", спорное решение с отменой гола Мартинелли в игре "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".



Просто нагромождение ошибок и спорных решений, которые не перестали быть менее спорными, даже с использованием VAR. Особенно обидно было Дэвиду Мойесу, который находился в бешенстве после дерби с "Челси", когда его команда сравняла счет на последних минутах: "Послушайте, в конце концов я допускаю массу ошибок, могут ошибаться и судьи. Но я надеялся, что, когда судья ошибается, его исправит VAR. И мне на самом деле неловко за того парня, что сидел за монитором — даже больше, чем за судью в поле".



Роджерсу нужно привести в порядок защиту "Лестера"



"Лестер" — на последнем месте после пяти туров, и это очень тревожный сигнал для болельщиков недавнего чемпиона Англии. У команды Брендана Роджерса много проблем, но самая основная — бардак, который творится в обороне. В атаке "Лестер" все еще не так уж плох — "лисы" забивали дважды в матчах с "Брайтоном", "Арсеналом" и "Брентфордом", ушли с поля без голов только в поединке с "Манчестер Юнайтед".



Но игра "лис" в обороне — это просто кошмар, который наиболее ярко проявился в воскресной игре с "чайками". Понятно, что есть объективные причины такого кризиса — в матче с "Брайтоном" Роджерс поставил в центр обороны опорника Ндиди, взаимопонимание которого с партнером Эвансом и голкипером Уордом было критически слабым. Но в то же время у Роджерса были номинальные центрбеки Вестергор и Сеюнджю, которые по какой-то причине даже не попали в заявку.



После игры пришли новости о том, что турка вообще продают в "Галатасарай", и это сигнал того, что в команде творится нечто странное. Ладно, уход Фофана был спровоцирован очень щедрым предложением "Челси", но Шмейхель и Сеюнджю — не те люди, на которых можно много заработать, а купить им замену клуб уже не сможет. Где Роджерс будет брать центральных защитников, если уйдет Сеюнджю, интересный вопрос, но менеджеру "лис" нужно как можно скорее наводить порядок в обороне, иначе этим скоро займется кто-то другой.



Магуайр в запасе надолго



Возможно, "Лестеру" стоило бы в последние дни трансферного окна вернуть своего бывшего лидера обороны Харри Магуайра — хотя бы в аренду. Все дело в том, что в "Манчестер Юнайтед" угодивший в кризис защитник выпал из основы надолго — пара Мартинес-Варан в центре обороны очень хороша, а вот любое сочетание в этой зоне с Магуайром выглядит уязвимым.



Все дело в том, что именно в паре с Рафаэлем Вараном все слабые места в игре Лисандро Мартинеса становятся незаметными — опытный француз умеет страховать аргентинца в тех ситуациях, когда ему может не хватить роста, а взаимопонимание связки растет с каждым матчем. Понятное дело, что никто не застрахован от травм (особенно — Варан), но пока что самый дорогой защитник мира оказывается в "Юнайтед" резервистом, а Тен Хагу стоит надеяться, что пара Варан-Мартинес будет так же эффективна в обороне и дальше.



"Юнайтед" остановил победное шествие "Арсенала" и продлил свое — "канониры" при этом остались на первом месте, но по-настоящему сложный график у них только начинается, тогда как "красные дьяволы" могут с удовлетворением оглянуться назад, победив "Арсенал" и "Ливерпуль".



Стивен Джеррард пока может чувствовать себя спокойно



Дела "Астон Виллы" на старте сезона шли неважно, и никого не удивляло то, что Стивен Джеррард стал главным претендентом на следующую тренерскую отставку в Премьер-Лиге. Казалось, что игра с "Манчестер Сити" только укрепит его в этой незавидной роли, и по игре "вилланы" некоторое время смотрелись "клиентом" "горожан".



"Сити" вроде бы шел на всех парах к уверенной победе, контролировали ход игры, но — "горожане" не закрыли игру вторым голом. "Астон Вилла" же проснулась в самый нужный момент, вспомнила, что умеет контратаковать и в целом является неудобным соперником для чемпиона. В итоге "вилланы" даже могли сетовать на отмену гола Коутиньо и потерянную победу, которая была бы не самым справедливым результатом по игре, но вполне могла случиться.



Джеррард надеется, что этот результат поможет команде перезагрузиться и раскрепоститься: "Это будет большой и важный момент, если мы поддержим его игрой и результатами в матчах с "Лестером" и "Саутгемптоном".



Ришарлисон дает свежесть атаке "Тоттенхэма"



Ришарлисон не смог совместить свое первое появление в старте в Премьер-Лиге за "Тоттенхэм" с забитым голом, так как отмена его празднования была едва ли не единственным очевидным судейским решением в этом туре с использованием VAR. Но его игра в матче с "Фулхэмом" да и предыдущие выходы на замену воодушевили болельщиков "шпор" — у них есть еще один мастеровитый игрок в атаке, который привносит свежесть и новые идеи команде.



Он не будет играть каждую неделю, но с тем графиком, что сейчас есть у "Тоттенхэма", Ришарлисон совершенно точно будет полезным. Более того, Конте как раз будет рад использовать его темп, интенсивность и желание проявить себя в те моменты, когда команде понадобятся свежесть и азарт бразильца. Сейчас подписание вингера "Эвертона" выглядит очень проницательным решением руководства "шпор", и это тот игрок, который может многое дать атаке "Тоттенхэма" в этом сложном, но интересном сезоне для команды Конте.



"Борнмут" умеет играть "матчи за шесть очков"



"Борнмут" все так же остается одним из главных претендентов на вылет, но сейчас заметно то качество, за счет которого "вишни" могут найти шансы зацепиться за место в элите — команда очень хорошо умеет играть важные матчи с равными себе. В этом компоненте в последние сезоны в Премьер-Лиге лучшим был "Бернли" — "кларетовые" не так уж часто брали очки с грандами, но умели настраиваться на поединки с конкурентами и брать "свои" очки.



"Борнмут" расстался со Скоттом Паркером, и в матче с "Ноттингем Форест" команде где-то помог еще и эффект нового менеджера, но в целом заметно, что "вишни" в этом сезоне выделили для себя в календаре те игры, в которых они будут отдавать чуть больше сил, чем в других. Это прагматичный и логичный подход, ведь поражения 0:9 и 0:1 дают одинаковый нулевой прирост очков в таблице, а философское отношение к погромам от грандов свойственно многим долгожителям Премьер-Лиги — тому же "Саутгемптону", например.



"Эвертон" и "Ливерпуль" выдали лучшие 0:0 года



Мерсисайдское дерби в последние сезоны становится принципиальным противостоянием не только за пределами стадиона, но и на футбольном поле. "Эвертон" раз за разом находит возможности сгладить отставание в мастерстве от уровня "Ливерпуля" и направить игру в то русло, в котором всегда более вдохновенный настрой "ирисок" поможет им стать конкурентными на фоне одной из сильнейших команд Европы.



В субботу команды из Ливерпуля подарили шоу, в котором было все, кроме забитых голов, но эти 0:0 все же были настоящим шедевром. Команды обстучали штанги и перекладины, наиграли на все 4:4 — счет, наверное, самого великого мерсисайдского дерби с начала 90-х. Был тут и судейский скандал, и послематчевые эмоции, но самое главное — игра смотрелась на одном дыхании, команды обменивались атаками, и на фоне пусть и кризисного сейчас "Ливерпуля" "Эвертон" смотрелся очень достойно.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru