Джеймс заключил новый контракт с "Челси" до 2028 года

Рис Джеймс Крайний защитник "Челси" Рис Джеймс заключил со своим клубом новый шестилетний контракт.

Джеймс является продуктом академии "Челси" и находится в системе лондонского клуба с шести лет.

Дебютировав за "Челси" в сентябре 2019, к настоящему моменту Джейс сыграл уже 128 матчей за родной клуб. В течение этого времени Рис завоевал трофей Лиги Чемпионов и принял участие в трех финалах Кубка Англии и одном финале Кубка Лиги.

Игрой за "Челси" Джеймс зарекомендовал себя одним из лучших крайних защитников или вингбеков в Премьер-Лиге, но оставался одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля. Теперь это недоразумение исправлено.


Метки Джеймс, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 05.09.2022 15:43 # largo-winch
    зачем он держит футболку с номером 24, если контракт до 28-го????

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  2. meshuggah 05.09.2022 15:24 # meshuggah
    Император

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  3. skydreams 05.09.2022 15:12 # skydreams
    И хули это не новость дня? ахуели

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  4. true-manc 05.09.2022 15:09 # true-manc
    Эх, значит, придется много платить за этого топаря в следующем году. Однозначно надо забирать парня из какульси, иначе сгниет там

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  5. jirrort 05.09.2022 15:08 # jirrort
    БУДУЩИЙ КАПИТАН ИМПЕРАТОРСИ!!!

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