Джеймс заключил новый контракт с "Челси" до 2028 года

Крайний защитник "Челси" Рис Джеймс заключил со своим клубом новый шестилетний контракт.

Джеймс является продуктом академии "Челси" и находится в системе лондонского клуба с шести лет.



Дебютировав за "Челси" в сентябре 2019, к настоящему моменту Джейс сыграл уже 128 матчей за родной клуб. В течение этого времени Рис завоевал трофей Лиги Чемпионов и принял участие в трех финалах Кубка Англии и одном финале Кубка Лиги.



Игрой за "Челси" Джеймс зарекомендовал себя одним из лучших крайних защитников или вингбеков в Премьер-Лиге, но оставался одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля. Теперь это недоразумение исправлено.