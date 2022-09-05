Джеймс заключил новый контракт с "Челси" до 2028 года
Крайний защитник "Челси" Рис Джеймс заключил со своим клубом новый шестилетний контракт.
Джеймс является продуктом академии "Челси" и находится в системе лондонского клуба с шести лет.
Дебютировав за "Челси" в сентябре 2019, к настоящему моменту Джейс сыграл уже 128 матчей за родной клуб. В течение этого времени Рис завоевал трофей Лиги Чемпионов и принял участие в трех финалах Кубка Англии и одном финале Кубка Лиги.
Игрой за "Челси" Джеймс зарекомендовал себя одним из лучших крайних защитников или вингбеков в Премьер-Лиге, но оставался одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля. Теперь это недоразумение исправлено.
05.09.2022 15:00
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Последние комментарии:
зачем он держит футболку с номером 24, если контракт до 28-го????
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Император
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И хули это не новость дня? ахуели
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Эх, значит, придется много платить за этого топаря в следующем году. Однозначно надо забирать парня из какульси, иначе сгниет там
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БУДУЩИЙ КАПИТАН ИМПЕРАТОРСИ!!!
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