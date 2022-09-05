Агбонлахор: "Не понимаю, как можно было заплатить 60 млн. фунтов за Кукурелью"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал защитника "Челси" Марка Кукурелью.
Минувшим летом "Челси" приобрел Кукурелью из "Брайтона" за 62 миллиона фунтов, и новый сезон Марк начал в качестве основного игрока "синих".
Однако после победы "Челси" 2:1 над "Вест Хэмом" Агбонлахор обрушился с критикой на Кукурелью, отменив, что заменивший 24-летнего испанца во втором тайме Бен Чилуэлл проявил себя гораздо лучше.
"Мне не нравится наблюдать за их игрой. Она скучная. Первый тайм — скучный, скучный "Челси". Фанаты "Челси", которые видели матч посреди недели (против "Саутгемптона"), согласятся со мной. В данный момент за их футболом скучно наблюдать".
"Они играют в пять защитников, и если вы посмотрите, это не работает. Стоило им выпустить Чилуэлла вместо Кукурельи, как Чилуэлл понесся вперед и забил гол".
"Кукурелья меня не впечатляет. Я не понимаю, как можно было потратить на него 60 миллионов фунтов. Он недостаточно хорош технически, он очень беспорядочен и совершает глупые фолы".
"Стоило потратить эти деньги на Деклана Райса. Думаю, "Челси" едва унес ноги, и это большое невезение, что "Вест Хэм" не набрал очко", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
05.09.2022 14:00
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