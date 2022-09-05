"Бавария" планирует купить Кейна следующим летом

"Бавария" собирается сделать "серьезное предложение" по нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну следующим летом.

После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по действующему контракту, и "Тоттенхэм" уже озабочен продлением сотрудничества со своим ведущим бомбардиром.



Однако Bild и Sky in Germany утверждают, что "Бавария" попросила 29-летнего капитана сборной Англии не спешить с заключением новой сделки в Севером Лондоне.



Чемпионы Бундеслиги надеются, что Кейн будет доступен по сниженной цене следующим летом ввиду истекающего контракта, собираясь сделать предложение, способное заинтересовать и "шпор", и самого Харри.



Добавим, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте уже озвучил свое желание подписать новый контракт с Кейном, благо тот вновь обрел счастье и душевное спокойствие после заблокированного перехода в "Манчестер Сити" летом 2021.