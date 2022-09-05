Глэйзеры назачили цену за "Юнайтед"

Владельцы "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры открыты к продаже своего клуба и уже назначили за него цену.

Как утверждает Daily Mail со ссылкой на "хорошо осведомленные источники", суммы около 3.75 млрд. фунтов будет достаточно для приобретения "Юнайтед" у американского семейства.



В данный момент неясно, готов ли богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф, публично озвучивший свой интерес к покупке клуба с "Олд Траффорд", выложить указанную сумму.



Возможность приобрести один из популярнейших клубов мира может также заинтересовать инвесторов из Дубая, которые подумывают последовать примеру своих коллег из Абу-Даби и Саудовской Аравии, владеющих "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом" соответственно.