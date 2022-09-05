Глэйзеры назачили цену за "Юнайтед"

Глэйзеры Владельцы "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры открыты к продаже своего клуба и уже назначили за него цену.

Как утверждает Daily Mail со ссылкой на "хорошо осведомленные источники", суммы около 3.75 млрд. фунтов будет достаточно для приобретения "Юнайтед" у американского семейства.

В данный момент неясно, готов ли богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф, публично озвучивший свой интерес к покупке клуба с "Олд Траффорд", выложить указанную сумму.

Возможность приобрести один из популярнейших клубов мира может также заинтересовать инвесторов из Дубая, которые подумывают последовать примеру своих коллег из Абу-Даби и Саудовской Аравии, владеющих "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом" соответственно.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2022 12:00

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  1. breadpeat 05.09.2022 12:03 # breadpeat
    все закончится как в водном мире - по бескрайнему океану будет ездить одинокая гигантская баржа с нефтью и условный гвардиола будет рассказывать своему пахану сказки про футбол на ночь, т.к. телеков уже давно нет...

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