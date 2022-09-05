Рой Кин: "Сыт по горло оправданиями Артеты"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за вечный поиск оправданий.
Накануне "Арсенал" впервые потерял очки в новом сезоне, проиграв в гостях у "Юнайтед" со счетом 3:1. После матча Артета пожаловался на отмененный гол Габриэля Мартинели и непостоянство в судейских решениях.
Кин недоволен, что Микель вновь оправдывается и не хочет признать превосходство соперника.
"Я сыт по горло всеми их оправданиями. Я серьезно".
"Артета дает интервью после матча и звучит как человек, который не умеет проигрывать. Все мы такие".
"Ему следовало бы хоть немного отдать должное "Манчестер Юнайтед", но он никогда этого не делает. Каждый раз, когда он проигрывает матч, он винит во всем своих игроков, которые что-либо сделали недостаточно хорошо, или арбитров. Хватит искать оправдания".
"Вы проиграли матч 3:1. Вы были в порядке, но очков вы не заслужили", — сообщил Кин Sky Sports.
05.09.2022 11:00
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Последние комментарии:
Рой Кин ссыт...
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Реально достали отмазки,рассказы о том,в какой промежуток времени команда доминировала.Тренер то неплохой,но сколько можно
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Сосите у Бренфорта
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МАН ЮНАЙТЕД СВОЕЙ ИГРОЙ НЕ ЗАСЛУЖИЛ ТРИ ОЧКА
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Артеты нытик
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на фапловские бестолковки
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артета ученик гвардижопы хитрого
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