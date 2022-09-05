Рой Кин: "Сыт по горло оправданиями Артеты"

Микель Артета Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за вечный поиск оправданий.

Накануне "Арсенал" впервые потерял очки в новом сезоне, проиграв в гостях у "Юнайтед" со счетом 3:1. После матча Артета пожаловался на отмененный гол Габриэля Мартинели и непостоянство в судейских решениях.

Кин недоволен, что Микель вновь оправдывается и не хочет признать превосходство соперника.

"Я сыт по горло всеми их оправданиями. Я серьезно".

"Артета дает интервью после матча и звучит как человек, который не умеет проигрывать. Все мы такие".

"Ему следовало бы хоть немного отдать должное "Манчестер Юнайтед", но он никогда этого не делает. Каждый раз, когда он проигрывает матч, он винит во всем своих игроков, которые что-либо сделали недостаточно хорошо, или арбитров. Хватит искать оправдания".

"Вы проиграли матч 3:1. Вы были в порядке, но очков вы не заслужили", — сообщил Кин Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Кин, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2022 11:00

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  1. barmaglotik 05.09.2022 11:39 # barmaglotik
    Рой Кин ссыт...

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  2. liverbro 05.09.2022 11:20 # liverbro
    Реально достали отмазки,рассказы о том,в какой промежуток времени команда доминировала.Тренер то неплохой,но сколько можно

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  3. c1886- 05.09.2022 11:19 # c1886-
    Сосите у Бренфорта

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  4. c1886- 05.09.2022 11:18 # c1886-
    МАН ЮНАЙТЕД СВОЕЙ ИГРОЙ НЕ ЗАСЛУЖИЛ ТРИ ОЧКА

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  5. sj606 05.09.2022 11:17 # sj606
    Артеты нытик

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  6. alexomck 05.09.2022 11:17 # alexomck
    на фапловские бестолковки

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  7. chr1s8rown 05.09.2022 11:04 # chr1s8rown
    артета ученик гвардижопы хитрого

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