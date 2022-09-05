Тухель намекнул, что даст шанс Кепе

Главный тренер "Челси" Томас Тухель намекнул, что Кепа Аррисабалага может потеснить Эдуара Менди в воротах команды.

На старте сезона к игре Менди регулярно возникают претензии. Эдуар не просто перестал выручать команду, а принялся совершать результативные ошибки, как в матче против"Вест Хэма" в субботу.



К счастью для Тухеля, у него в запасе есть самый дорогой голкипера мира Кепа, который не сумел покинуть "Челси" в летнее трансферное окно.



"Да, он пытался уйти. Он пытался, он рассматривал варианты, насчет чего мы были в курсе. Они не устроили его, не устроили нас. Поэтому он остался".



"Я очень рад этому. Я всегда очень ясно и прямо говорил ему, что был бы счастлив сохранить его. На мой взгляд, он абсолютно готов играть".



"Так что это зависит от нас, дадим мы ему шанс или нет. Это зависит от нас, но он на 100 процентов готов, учитывая его поведение. Он очень, очень хорошо тренируется".



"Означает ли это, что Кепа получит свой шанс? Сперва мы должны поговорить с игроками, а затем скажем вам", — цитирует Тухеля Evening Standard.