Эдегор уверяет, что не фолил на Эриксене

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что не фолил на полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кристиане Эриксене в эпизоде с незасчитанным голом Габриэля Мартинелли.

Стартовый натиск "Арсенала" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" увенчался тем, что Мартинелли поразил ворота "Юнайтед", однако его гол не был засчитан.



Обратившись к VAR и сходив к монитору, рефери Пол Тирни посчитал, что Эдегор отобрал мяч у Эриксена с нарушением правил, однако после поражения 3:1 Мартин категорически не согласился с этим решением.



"На мой взгляд, это ничуть не фол. Думаю, рефери все видел и показал продолжать игру. Это было спорное единоборство, тогда как для вмешательства VAR нужно, чтобы рефери совершил явную ошибку".



"На мой взгляд это очень, очень спорно. Всегда можно найти ракурс, с которого это будет выглядеть хуже. Но там совершенно не было фола, а рефери позволил продолжить игру, так что это расстраивает", — сообщил Эдегор Sk Sports.