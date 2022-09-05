Эдегор уверяет, что не фолил на Эриксене

Мартин Эдегор и Кристиан Эриксен Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что не фолил на полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кристиане Эриксене в эпизоде с незасчитанным голом Габриэля Мартинелли.

Стартовый натиск "Арсенала" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" увенчался тем, что Мартинелли поразил ворота "Юнайтед", однако его гол не был засчитан.

Обратившись к VAR и сходив к монитору, рефери Пол Тирни посчитал, что Эдегор отобрал мяч у Эриксена с нарушением правил, однако после поражения 3:1 Мартин категорически не согласился с этим решением.

"На мой взгляд, это ничуть не фол. Думаю, рефери все видел и показал продолжать игру. Это было спорное единоборство, тогда как для вмешательства VAR нужно, чтобы рефери совершил явную ошибку".

"На мой взгляд это очень, очень спорно. Всегда можно найти ракурс, с которого это будет выглядеть хуже. Но там совершенно не было фола, а рефери позволил продолжить игру, так что это расстраивает", — сообщил Эдегор Sk Sports.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1196

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 05.09.2022 08:19 # edgarkuznetsov
    В ноги сыграл ,а не в мяч ,если была бы просто борьба ,то да

    (ответить)

  2. wilegend 05.09.2022 08:16 # wilegend
    по*уй. скам еще свое получит

    (ответить)

  3. eakz 05.09.2022 08:00 # eakz
    ВАР в этом туре отменил много чистых голов

    (ответить)

  4. hust 05.09.2022 07:51 # hust
    Что-что, а эпичность нытья бруно фернандеша просто зашкаливает, не видел ни разу чтобы он не ныл, до чего же отвратный португалец, у всех португальцев есть такое, но этот просто король принцесс

    (ответить)

  5. vals1702 05.09.2022 07:41 # vals1702
    Судья из Манчестера судит Манчестер - это песец просто. В наглую работают )))

    (ответить)

  6. shakur 05.09.2022 07:23 # shakur
    Судьи тащат Брайтон к чемпионству

    (ответить)

  7. easports 05.09.2022 07:06 # easports
    ну Тирни зассал на Траффорде засчитывать. на Этихаде это бы был гол.

    и игра была бы совсем другая

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: