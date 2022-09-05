Эдегор уверяет, что не фолил на Эриксене
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что не фолил на полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кристиане Эриксене в эпизоде с незасчитанным голом Габриэля Мартинелли.
Стартовый натиск "Арсенала" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" увенчался тем, что Мартинелли поразил ворота "Юнайтед", однако его гол не был засчитан.
Обратившись к VAR и сходив к монитору, рефери Пол Тирни посчитал, что Эдегор отобрал мяч у Эриксена с нарушением правил, однако после поражения 3:1 Мартин категорически не согласился с этим решением.
"На мой взгляд, это ничуть не фол. Думаю, рефери все видел и показал продолжать игру. Это было спорное единоборство, тогда как для вмешательства VAR нужно, чтобы рефери совершил явную ошибку".
"На мой взгляд это очень, очень спорно. Всегда можно найти ракурс, с которого это будет выглядеть хуже. Но там совершенно не было фола, а рефери позволил продолжить игру, так что это расстраивает", — сообщил Эдегор Sk Sports.
05.09.2022 07:00
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В ноги сыграл ,а не в мяч ,если была бы просто борьба ,то да
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по*уй. скам еще свое получит
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ВАР в этом туре отменил много чистых голов
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Что-что, а эпичность нытья бруно фернандеша просто зашкаливает, не видел ни разу чтобы он не ныл, до чего же отвратный португалец, у всех португальцев есть такое, но этот просто король принцесс
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Судья из Манчестера судит Манчестер - это песец просто. В наглую работают )))
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Судьи тащат Брайтон к чемпионству
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ну Тирни зассал на Траффорде засчитывать. на Этихаде это бы был гол.
и игра была бы совсем другая
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