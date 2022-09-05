Тен Хаг: "Мне нравится наш характер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг высказался насчет победы 3:1 над "Арсеналом", отметив характер своей команды.

В воскресенье "Юнайтед" одержал свою четвертую победу подряд, сократив отставание от "Арсенала", который продолжает лидировать в Премьер-Лиге, до трех очков.



Тен Хагу понравилось, как "красные дьяволы" оборонялись и создавать моменты, но Эрик не собирается останавливаться на достигнутом.



"Думаю, мы очень хорошо начали. Это были наши лучшие 10 минут, когда мы доминировали на половине поля соперника".



"После отмененного гола наша игра слегка перестала быть такой складной. В этом не было необходимости — ты должен продолжать идти вперед и играть в свою игру. Когда мы научимся этому, то станем еще лучше как команда".



"Мы увидели хорошую команду на поле, с хорошим командным духом. Возможно, игроки не всегда были хороши в рутинных вещах, но они сражались и отрабатывали до конца. Конечно, "Арсенал" создал много моментов, но, думаю, и мы тоже. Мы забили отличные голы".



"Кое-что можно было сделать лучше, но это еще придет — мы не так давно вместе. Когда это будет получаться, мы будем еще лучше контролировать игру. У нас много упорной работы, но мы способны значительно прибавить".



"Как вы видели, когда команда сталкивается со сложностями, то сражается и преодолевает их. Это приятно видеть. Мне нравится наш характер".



"Арсенал" играл хорошо, но мы хорошо оборонялись. У меня никогда не было ощущения, что они взломают нас через позиционный футбол, движение и комбинации", — цитирует Тен Хага Sky Sports.