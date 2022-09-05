Росс Баркли перешел в "Ниццу"

Бывший полузащитник "Челси" Росс Баркли нашел себе новое пристанище, присоединившись свободным агентом к "Ницце".

Напомним, за считанные дни до закрытия летнего трансферного окна "Челси" и Баркли расторгли свой контракт, который должен был истечь в конце сезона.



Теперь Росс будет выступать за "Ниццу" вместе с Каспером Шмейхелем, Аароном Рэмси и Николя Пепе. Французский клуб представил 28-летнего англичанина в качестве своего новичка перед матчем Лиги 1 против "Монако" в воскресенье.



Добавим, за плечами у Баркли 232 сыгранных в Премьер-Лиге матча за "Челси", "Астон Виллу" и "Эвертон". Футболку сборной Англии Росс надевал 33 раза.