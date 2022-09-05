Росс Баркли перешел в "Ниццу"
Бывший полузащитник "Челси" Росс Баркли нашел себе новое пристанище, присоединившись свободным агентом к "Ницце".
Напомним, за считанные дни до закрытия летнего трансферного окна "Челси" и Баркли расторгли свой контракт, который должен был истечь в конце сезона.
Теперь Росс будет выступать за "Ниццу" вместе с Каспером Шмейхелем, Аароном Рэмси и Николя Пепе. Французский клуб представил 28-летнего англичанина в качестве своего новичка перед матчем Лиги 1 против "Монако" в воскресенье.
Добавим, за плечами у Баркли 232 сыгранных в Премьер-Лиге матча за "Челси", "Астон Виллу" и "Эвертон". Футболку сборной Англии Росс надевал 33 раза.
05.09.2022 00:05
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