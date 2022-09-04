Артета: "Арсенал" должен был побеждать"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что своей игрой его команда не заслужила поражение от "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Арсенал" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, уступив со счетом 3:1. Однако продемонстрированный футбол обнадеживает Артету.



"Я по-настоящему расстроен, что мы потерпели поражение, особенно с учетом нашей игры на протяжении 95 минут. У нас были продолжительные периоды, когда мы полностью доминировали и полностью контролировали игру. Мы создавали момент за моментом, но не смогли дожать их. Стоит оставить сопернику свободное пространство, и они навредят вам".



"Они имели три больших момента и забили три гола. Мы имели множество моментов и забили недостаточно. В первые 18 минут мы столкнулись со сложностями и не контролировали игру, но дальше в игре были только мы".



"С такой игрой мы должны были побеждать здесь. Потому что по игре мы доминировали".



"Отмененный гол? Рефери сказал, что это очень спорное решение. Мы лишь просим постоянства в таких вещах. Сегодня гол был отменен — мы ничего не можем с этим поделать", — цитирует Артету Sky Sports.