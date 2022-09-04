"Вулверхэмптон" может подписать Диего Косту

Диего Коста "Вулверхэмптон" рассматривает возможность приглашения бывшего нападающего "Челси" Диего Косты.

Ранее в воскресенье "Вулверхэмптон" объявил, что приобретенный у "Штутгарта" Саша Калайджич получил травму крестообразных связок колена уже в своем дебютном матче за клуб.

Таким образом, "волки" остались только с одним центральным нападающим в лице 31-летнего Рауля Хименеса, но даже у того есть проблемы с коленом. Это заставляет клуб с "Молинью" присмотреться к рынку свободных агентов.

Как стало известно The Athletic, внимание "Вулверхэмптона" привлек 33-летний Коста, который находится без клуба после своего расставания с "Атлетико Минейро" в январе 2022.

Уже во вторник Диего должен приехать на базу "волков", чтобы те оценили его физические кондиции.


Метки Вулверхэмптон, Коста

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2022 21:00

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  1. chelsiukpro 04.09.2022 21:52 # chelsiukpro
    Лучшие годы были в Челси этого парня!

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  2. jirrort 04.09.2022 21:51 # jirrort
    Топовый нап,10ку челиков отпиздит как минимум

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  3. torreselnino 04.09.2022 21:40 # torreselnino
    настолько гнилая гнида,что никто задаром не хочет разлагать коллектив его присутствием

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  4. blueswin 04.09.2022 21:31 # blueswin
    Странно что он год без клуба

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  5. chelsea88 04.09.2022 21:13 # chelsea88
    Он бы и сейчас в Челси пригодился бы.

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  6. yamateh 04.09.2022 21:11 # yamateh
    вот что сделал Конте с человеком)

    Приглашайте, мы хотим его видеть

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  7. thegodfather 04.09.2022 21:11 # thegodfather
    Император!!!

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  8. danny949494 04.09.2022 21:02 # danny949494
    Даже не в форме, он свои 10 голов забьет.

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