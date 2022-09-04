"Вулверхэмптон" может подписать Диего Косту

"Вулверхэмптон" рассматривает возможность приглашения бывшего нападающего "Челси" Диего Косты.

Ранее в воскресенье "Вулверхэмптон" объявил, что приобретенный у "Штутгарта" Саша Калайджич получил травму крестообразных связок колена уже в своем дебютном матче за клуб.



Таким образом, "волки" остались только с одним центральным нападающим в лице 31-летнего Рауля Хименеса, но даже у того есть проблемы с коленом. Это заставляет клуб с "Молинью" присмотреться к рынку свободных агентов.



Как стало известно The Athletic, внимание "Вулверхэмптона" привлек 33-летний Коста, который находится без клуба после своего расставания с "Атлетико Минейро" в январе 2022.



Уже во вторник Диего должен приехать на базу "волков", чтобы те оценили его физические кондиции.