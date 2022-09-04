"Вулверхэмптон" может подписать Диего Косту
"Вулверхэмптон" рассматривает возможность приглашения бывшего нападающего "Челси" Диего Косты.
Ранее в воскресенье "Вулверхэмптон" объявил, что приобретенный у "Штутгарта" Саша Калайджич получил травму крестообразных связок колена уже в своем дебютном матче за клуб.
Таким образом, "волки" остались только с одним центральным нападающим в лице 31-летнего Рауля Хименеса, но даже у того есть проблемы с коленом. Это заставляет клуб с "Молинью" присмотреться к рынку свободных агентов.
Как стало известно The Athletic, внимание "Вулверхэмптона" привлек 33-летний Коста, который находится без клуба после своего расставания с "Атлетико Минейро" в январе 2022.
Уже во вторник Диего должен приехать на базу "волков", чтобы те оценили его физические кондиции.
04.09.2022 21:00
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Последние комментарии:
Лучшие годы были в Челси этого парня!
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Топовый нап,10ку челиков отпиздит как минимум
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настолько гнилая гнида,что никто задаром не хочет разлагать коллектив его присутствием
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Странно что он год без клуба
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Он бы и сейчас в Челси пригодился бы.
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вот что сделал Конте с человеком)
Приглашайте, мы хотим его видеть
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Император!!!
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Даже не в форме, он свои 10 голов забьет.
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