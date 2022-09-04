"Арсенал" проиграл "Юнайтед", но остался лидером Премьер-Лиги
"Арсенал" прервал свою 100-процентную серию в новом сезоне, проиграв в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.
Новичок "красных дьяволов" Антони сразу получил место в стартовом составе, заменив Энтони Элангу. Каземиро и Криштиану Роналду расположились в запасе.
Одно изменение сделал и наставник "канониров" Микль Артета, выпустив выздоровевшего Александра Зинченко вместо Кирана Тирни.
"Юнайтед" уверенно контролировал мяч, создав голевой момент на восьмой минуте. Антони стянул на себя внимание двух соперников на правом фланге, отпасовал Диогу Далоту, а тот навесил к дальней штанге, где Кристиан Эриксен пробил с лету, но не попал в створ.
На 12-й минуте впервые показал свои зубы "Арсенал". После перехвата в центре поля Габриэль Мартинелли вышел один на один и подсек мяч перед Давидом Де Хеа, однако его гол не был засчитан из-за фола совершившего отбор Мартина Эдегора на Эриксене.
После отмененного гола Мартинелли игра выравнялась, однако команды действовали без ворот.
На 32-й минуте Мартинелли головой замыкал подачу Эдегора к дальней штанге, но на сей раз Де Хеа выиграл дуэль с бразильцем.
Спустя три минуты хозяева ответили. Маркус Рэшфорд с подступов к штрафной сделал пас направо свободному Антони, а тот обводящим ударом поразил дальний угол ворот — 1:0. Свой гол экс-игрок "Аякса" отметил лобызанием эмблемы своего нового клуба.
В остатке первого тайма "Арсенал" ничего не показал, но с началом второго принялся атаковать большими силами. У Эдегора не получился удар, Букайо Сака промахнулся мимо дальнего угла ворот и затем своей передачей облизал перекладину.
Давление "канониров" увенчалось голом на 60-й минуте. Далот не дал Габриэлю Жезусу принять передачу Эдегора в центре штрафной, но мяч отскочил к Сака, который тут же поразил ворота — 1:1.
Однако равновесие в счете держалось недолго. На 66-й минуте Бруну Фернандеш из центрального круга вырезал передачу вперед на рывок Рэшфорда, а тот пробил с рикошетом от бросившегося в подкат Бена Уайта — 2:1.
На 69-й минуте Рамсдейл неудачно ввел мяч в игру от своих ворот, но тут же исправился, заблокировав удар Фернандеша.
На 75-й минуте Эриксен и Рэшфорд вдвоем вышли на Рамсдейла, и Маркус с передачи партнера поразил пустые ворота — 3:1.
На этом игра практически закончилась. Гости уже смирились с поражением и пытались атаковать больше для вида.
"Юнайтед" определенно приходит в себя после двух поражений в начале сезона. Но для "Арсенала" ничего страшного не случилось, и благодаря созданному ранее заделу "канониры" остаются во главе таблицы.
"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче
04.09.2022 20:30
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Последние комментарии:
вот сука императорские римляне пропустили дуру какуе-то тупую.
камоне жозе, вставь им пи3ды
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CАУТГЕЙТ ПРИЕХАЛ ПОСМОТРЕТЬ ЗА ТАКТИЧЕССКИММММ МАСТЕРКЛАССОМ ИМПЕРАТОРА ЖОЗЕЕЕЕ
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а чо беларусики уважаемые, сча шенгеныч не получить уже что ли как раньше с безличной подачей на пару недель? хотел сгонять на милан-челси, но выбор виз мизерный и ещё личная подача везде... литва вообще какого-то хуя визы не даёт беларусам. сук спасибо путен, большое спасибо!
(ответить)
Еще две покупки и му будет за 4ку бороться
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Лох арсенал не то чтоб сгорел, он сгнил.(((
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Лучшая команда сегодня не играла. Едем дальше.
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Не зря АПЛ самая сложная лига мира! Даже слабая команда может обыграть сильную. Неожиданно теряем очки с аутсайдером чемпионата 😔
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Суд и классно поддерживают интригу, хорошо мю помогли сегодня
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Арсенал - это клуб без спортивной составляющей, спортивного духа соревнования, без яиц, без желания бороться за титулы. Клуб импотентов.
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думаю у муму, как и у арса будут шансы на 4
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Зато сехан моя личная сучка, ничего не меняется вспоминает про хозяина каждый раз
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кто-ибудь объясгите мне для чего муму уволили моура??? хаггис играет в точно такой же трусливый футбол!
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Сегодня Арснл исчерпал очки удачи! МЮ на пике удачи, через игру или две посыпаться
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Смешно про псевдоевропейцов.)))
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после третьего гола артета перестал бегать и махать руками
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https://www.youtube.com/watch?v=vK9PZndvehE
смотрите что нашел для вас
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Лох арсенал сгорел.)))
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МЮ возрождается
В гонке
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зато играли красиво(
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все решают детали.
мю не был лучше, мю был удачливее
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