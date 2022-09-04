"Арсенал" проиграл "Юнайтед", но остался лидером Премьер-Лиги

"Арсенал" прервал свою 100-процентную серию в новом сезоне, проиграв в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Новичок "красных дьяволов" Антони сразу получил место в стартовом составе, заменив Энтони Элангу. Каземиро и Криштиану Роналду расположились в запасе.



Одно изменение сделал и наставник "канониров" Микль Артета, выпустив выздоровевшего Александра Зинченко вместо Кирана Тирни.



"Юнайтед" уверенно контролировал мяч, создав голевой момент на восьмой минуте. Антони стянул на себя внимание двух соперников на правом фланге, отпасовал Диогу Далоту, а тот навесил к дальней штанге, где Кристиан Эриксен пробил с лету, но не попал в створ.



На 12-й минуте впервые показал свои зубы "Арсенал". После перехвата в центре поля Габриэль Мартинелли вышел один на один и подсек мяч перед Давидом Де Хеа, однако его гол не был засчитан из-за фола совершившего отбор Мартина Эдегора на Эриксене.



После отмененного гола Мартинелли игра выравнялась, однако команды действовали без ворот.



На 32-й минуте Мартинелли головой замыкал подачу Эдегора к дальней штанге, но на сей раз Де Хеа выиграл дуэль с бразильцем.



Спустя три минуты хозяева ответили. Маркус Рэшфорд с подступов к штрафной сделал пас направо свободному Антони, а тот обводящим ударом поразил дальний угол ворот — 1:0. Свой гол экс-игрок "Аякса" отметил лобызанием эмблемы своего нового клуба.



В остатке первого тайма "Арсенал" ничего не показал, но с началом второго принялся атаковать большими силами. У Эдегора не получился удар, Букайо Сака промахнулся мимо дальнего угла ворот и затем своей передачей облизал перекладину.



Давление "канониров" увенчалось голом на 60-й минуте. Далот не дал Габриэлю Жезусу принять передачу Эдегора в центре штрафной, но мяч отскочил к Сака, который тут же поразил ворота — 1:1.



Однако равновесие в счете держалось недолго. На 66-й минуте Бруну Фернандеш из центрального круга вырезал передачу вперед на рывок Рэшфорда, а тот пробил с рикошетом от бросившегося в подкат Бена Уайта — 2:1.



На 69-й минуте Рамсдейл неудачно ввел мяч в игру от своих ворот, но тут же исправился, заблокировав удар Фернандеша.



На 75-й минуте Эриксен и Рэшфорд вдвоем вышли на Рамсдейла, и Маркус с передачи партнера поразил пустые ворота — 3:1.



На этом игра практически закончилась. Гости уже смирились с поражением и пытались атаковать больше для вида.



"Юнайтед" определенно приходит в себя после двух поражений в начале сезона. Но для "Арсенала" ничего страшного не случилось, и благодаря созданному ранее заделу "канониры" остаются во главе таблицы.



"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче