Кейта и Окслейд-Чемберлен не попали в заявку "Ливерпуля" на Лигу Чемпионов

Полузащитники Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен остались вне заявки "Ливерпуля" на групповой этап Лиги Чемпионов.

В ближайшую среду выездом к "Наполи" команда Юргена Клоппа возьмет старт в турнире, в финале которого она уступила "Реалу" в прошлом сезоне. Другими соперниками "красных" по квартету станут "Аякс" и "Рейнджерс".



Эти шесть матчей "Ливерпуль" проведет без помощи Кейта и Окслейд-Чемберлена, которых главный тренер Юрген Клопп не включил в опубликованную сегодня заявку.



В данный момент Наби и Алек отсутствуют с мышечными повреждениями и, как ожидается, пропустят еще минимум месяц.



Добавим, Окслейд-Чемберлен повредил свое бедро еще в Сингапуре в рамках предсезонного турне "красных", пока не сыграв ни минуты в этой кампании. Кейта же провел пять минут против "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.